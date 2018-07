Zur Finanzierung investitionsbegleitender Beratung für die geplanten Transformprozesse im tunesischen Banken- und Finanzsektor inkl. der möglichen Aufsetzung einer konsolidierten tunesischen Förderbank stellt das BMZ über die KfW zudem 10 Mio. EUR als Zuschuss bereit. 10 Mio. EUR für einen Garantiemechanismus zur Unterstützung von Gründungsfinanzierung runden die umfassende Reformpartnerschaft ab.



"Tunesien befindet sich auch im siebten Jahr nach der Revolution - dem arabischen Frühling - in einer wirtschaftlichen und politischen Umbruchphase. Um die Leistungsfähigkeit und das Wachstum der tunesischen Unternehmen zu ermöglichen, die hohe Jugendarbeitslosigkeit einzudämmen und einen Zugang zu Krediten gerade für die 98% kleinen und kleinsten Unternehmen zu gewährleisten, ist eine Reform des Banken- und Finanzsektors dringend geboten", sagte Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.



Tunesien ist bislang eines von drei Ländern neben der Elfenbeinküste und Ghana, in denen Deutschland einen ganzheitlichen reformorientierten Ansatz im Rahmen des "Compact with Africa" unterstützt.



11.07.2018





Die KfW hat heute im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) einen Förderkredit in Höhe von 100 Mio. EUR unterzeichnet. Als eine erste von drei möglichen Tranchen ist er Teil des umfangreichen Reformpakets, das die Bundesregierung mit Tunesien ausgehandelt hat (Deutschlands Beitrag zur G-20-Initiative "Compact with Africa") und zielt auf eine Transformation des tunesischen Banken- und Finanzsektors, d. h. Strukturreformen in der Mittelstandsfinanzierung, eine Verbesserung der Rahmenbedingungen, der öffentlichen Finanzen und der Kapitalmarktentwicklung.