"Der Rückgang der Gründungstätigkeit in Deutschland hat viel mit der sehr guten Arbeitsmarktentwicklung zu tun, dazu kommt der schwindende Gründergeist in der Bevölkerung", sagt Dr. Georg Metzger, Gründungsexperte bei KfW Research. "Dass sich zuletzt die jüngere Generation wieder häufiger eine berufliche Selbständigkeit vorstellen kann, ist aber ein positives Zeichen. Diese Entwicklung sollte man stärken. Die Initiative 'Unternehmergeist in Schulen' des Bundes ist dafür ein richtiger Ansatz. Auch das geringere Gründungsinteresse von Frauen sollte angeregt werden. Deutschland braucht mehr unternehmerischen Nachwuchs, um innovativ und international wettbewerbsfähig zu bleiben. Und auch nicht zuletzt deshalb, weil in den kommenden Jahren tausende mittelständische Firmen zur Nachfolge anstehen. Wir können es uns nicht leisten, Erfolg versprechende Potenziale zu verschenken."



Die aktuelle KfW-Analyse zum schwindenden Gründergeist ist abrufbar unter: www.kfw.de/fokus



Zur Datenbasis:



Die aktuelle Analyse von KfW-Research zum Thema "Gründergeist" basiert auf dem KfW-Gründungsmonitor 2019, einer repräsentativen, seit dem Jahr 2000 jährlich durchgeführten, telefonischen Bevölkerungsbefragung zum Gründungsgeschehen in Deutschland. Die Repräsentativität bezieht sich auf alle in Deutschland ansässigen Personen im Alter von 18 bis 67 Jahren mit hinreichenden Deutschkenntnissen. Befragt werden jeweils rund 50.000 in Deutschland ansässige Personen. Es wird eine Vielzahl von Informationen zu den Gründern und ihren Projekten sowie zum Fortbestand der Gründungsprojekte in den besonders kritischen ersten drei Unternehmensjahren erhoben. Der KfW-Gründungsmonitor zeichnet somit ein umfassendes Bild des Gründungsgeschehens in Deutschland. Weitere Informationen: www.kfw.de/gruendungsmonitor. (15.08.2019/ac/a/m)







Wie eine aktuelle Analyse von KfW Research zum Thema Gründergeist zeigt, wären 2018 nur 25% der Erwerbsbevölkerung gerne ihr eigener Chef gewesen. Damit hat der Selbständigkeitswunsch hierzulande ein Rekordtief erreicht. Im Jahr 2000 lag der Anteil noch bei 45 %, bevor er zunächst allmählich und nach der Finanzkrise dann deutlich zurückging.Der Hauptgrund für die rückläufige Gründerzahl ist der nun schon außergewöhnlich lange Aufschwung am Arbeitsmarkt. Eine Vielzahl von Beschäftigungsmöglichkeiten zu attraktiven Konditionen lassen die eigene berufliche Selbstständigkeit weniger verlockend erscheinen. Hinzu kommt der schwindende Gründergeist, für den auch die demografische Entwicklung eine Rolle spielt. Aufgrund einer häufig stärkeren familiären Gebundenheit und auch einer oft zunehmenden finanziellen Abhängigkeit von einem Arbeitgeber nimmt das Gründungsinteresse in der Regel mit steigendem Lebensalter ab. In einer im Trend alternden Gesellschaft wie Deutschland schlägt sich dies in kontinuierlich sinkendem Gründungsinteresse nieder. Ein Lichtblick für den Gründergeist hierzulande ist deshalb auch die Entwicklung bei den Jüngeren. Ihr Selbstständigkeitswunsch wurde in den vergangenen beiden Jahren wieder stärker: Frei von Sachzwängen hätte sich 2018 gut jeder Dritte unter 30 für die berufliche Selbstständigkeit entschieden.