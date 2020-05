Xetra-Aktienkurs Kellogg-Aktie:

Kurzprofil Kellogg Company:



Kellogg Company (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, Nyse-Symbol: K) ist ein führender Produzent von essfertigen Getreide-Produkten und anderen Fertiggerichten. Zu den bekanntesten Marken von Kellogg zählen die Kellogg's Cornflakes, Kellogg's Rice Crispies, Kellogg's Frosties oder Nutri-Grain gefüllte Vollkornriegel sowie die Chipsmarke Pringles. Fertigprodukte werden unter den Marken Keebler, Cheez-it, E.L. Fudge, Famous Amos, Ready Chrust, Chips Deluxe und vielen anderen auf den Markt gebracht. (19.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kellogg-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Cornflakes-Herstellers Kellogg (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, Nyse-Symbol: K) unter die Lupe.Nach Coronafällen in mehreren Schlachtbetrieben sei eine Diskussion um die Fleischpreise entbrannt. Grünen-Chef Robert Habeck habe sich für einen Mindestpreis für Tierprodukte ausgesprochen. Ob es wirklich so komme, sei noch völlig unklar. Trotzdem könnte bei den Verbrauchern ein Umdenken einsetzen. In den USA habe in der Coronakrise ein regelrechter Run auf Veganfleisch eingesetzt, nachdem die Preise für richtiges Fleisch aufgrund von Angebotsknappheit durch die Decke gegangen seien.Ein Profiteur dieses Trends wäre Morningstar Farms. Die Tochter von Kellogg sei Marktführer für Fleischersatz und punkte bei den Kunden schon viel länger als Beyond Meat mit einer ganzen Palette an Ersatzprodukten.Nehme man das KUV von 8 von Beyond Meat als Maßstab, ergebe sich eine Bewertung für Morningstar Farms von 8 Mrd. USD. Das bedeute, der restliche Kellogg-Konzern (Corn Flakes, Pringles, Cheez-it) wäre nur 13,8 Mrd. USD wert, was lediglich dem einfachen Jahresumsatz entspräche. Zum Vergleich: Unilever komme aktuell auf ein KUV von 2,4, Nestlé sogar auf 3,6.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Kellogg-Aktie: