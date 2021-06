Eine allmähliche Straffung der Fiskalpolitik in den kommenden Jahren könnte ebenfalls dazu beitragen, eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern und der Federal Reserve und anderen Zentralbanken einen Teil der Last der politischen Anpassung abzunehmen. In dem Maße, in dem die Erhöhung der Körperschaftssteuer eine Phase der Haushaltskonsolidierung einläute, könne die Geldpolitik länger wachstums- und investitionsfördernd bleiben.



Die Marktteilnehmer würden stark von den zugrunde liegenden wirtschaftlichen und steuerlichen Fundamentaldaten beeinflusst. Während eine Erhöhung der gesetzlichen Körperschaftssteuer von 21% auf 28% den Gewinn pro Aktie der S&P 500-Unternehmen um 4% schmälern könnte, würde der damit verbundene Rückgang der Risikoprämien diese Auswirkung ausgleichen.



Dennoch würden die Anleger daran interessiert sein, welche Sektoren und Branchen die wahrscheinlichen Gewinner oder Verlierer von Änderungen in der US-Körperschaftssteuerpolitik sein würden. Dies werde noch länger unklar bleiben, da die Steuergesetzgebung in der Regel Bestimmungen enthalte, die wichtiger sein könnten als Änderungen der Steuersätze. Im Tax Cuts and Jobs Act von 2017, der den gesetzlichen US-Körperschaftssteuersatz von 35% auf 21% gesenkt habe, hätten beispielsweise kapitalintensive Branchen wie Versorgungsunternehmen oder das Transportwesen von großzügigen Bestimmungen zur Abschreibung von Ausrüstungsgegenständen profitiert.



Der Biden-Plan sehe umfangreiche Gutschriften für Unternehmen vor, die Arbeitsplätze zurück nach Amerika bringen oder grüne Technologien, einschließlich niedriger Kohlenstoffemissionen, einsetzen würden. Zu den großen Gewinnern könnten diesmal Industrieunternehmen, ausgewählte Energieunternehmen oder Versorgungsbetriebe gehören.



Höhere Steuern würden kommen. Die Frage sei nur, wann und wie. Die Politik werde die Antworten diktieren, wobei das Ergebnis von einer Handvoll Stimmabgaben in einem tief gespaltenen Kongress abhänge. Entgegen der landläufigen Meinung könnten höhere Steuern für die Gesamtwirtschaft und die Kapitalmärkte von Vorteil sein. Aber es sei noch zu früh, um sich für ein mögliches Ergebnis zu positionieren, da der Zeitpunkt und die Details noch unklar seien. Die Anleger hätten Zeit, die Lage zu sondieren und zu planen, bevor sie handeln würden. (25.06.2021/ac/a/m)





