Wenn Menschen Entscheidungen treffen würden, komme es oft zu ungewollten Fehlern. Dies gelte umso mehr für komplexe finanzielle Entscheidungen. Unter dem Einfluss angeborener psychischer Faktoren wie Gier und Angst sowie - in der menschlichen Psyche angelegten - kognitiven Verzerrungen wie Selbstüberschätzung und Verlustaversion würden Anleger unbewusst dazu tendieren, irrationale Anlageentscheidungen zu treffen.



Zur Beleuchtung der Unsinnigkeiten, die Anleger aufgrund ihrer psychischen Dispositionen begehen würden, würden Wissenschaftler und Verhaltensökonomen die verhaltensorientierte Finanzmarkttheorie nutzen. Diese Disziplin wende Erkenntnisse aus der kognitiven Psychologie auf die Motive für finanzielle Entscheidungen an.



Heute sei die verhaltensorientierte Finanzmarkttheorie nicht mehr nur auf den wissenschaftlichen Bereich beschränkt. Teilweise liefere sie realitätsnähere Erkenntnisse als die traditionellen Wirtschaftstheorien, die davon ausgehen würden, dass die meisten Menschen überwiegend rational und objektiv handeln würden. Denn in Wirklichkeit würden viele Menschen alles andere als rational entscheiden. Die Verhaltensökonomie sowie die verhaltensorientierte Finanzmarkttheorie würden versuchen, diese Irrationalität zu erklären.



Zu den weit verbreiteten Entscheidungsfehlern von Investoren gehöre das Herdenverhalten. Was unter bestimmten Umständen rational und nützlich sei, könne bei der Geldanlage zu schwerwiegenden Fehlern führen. So könne das Herdenverhalten der Anleger die Bildung und das Platzen extremer Blasen zur Folge haben. Am Anfang stehe immer die natürliche Neigung der Anleger, an Preisanstiegen erfolgreicher Wertpapiere, Aktien und sonstiger Anlageklassen teilhaben zu wollen.



Die höheren Preise würden weitere Investoren anziehen, zu deren Motiven Gier, die Angst vor dem Zukurzkommen sowie der Herdeninstinkt gehören würden. Wenn ganze Horden von Anlegern fortwährend Geld in bereits aufgeblähte Finanzanlagen pumpen würden - Beispiele seien die Tulpen in den 1630er Jahren, Technologieaktien Ende der 1990er Jahre, US-Immobilien 2004 bis 2006 und im Jahr 2017 vielleicht die Bitcoin-Währung - dann würden die rasant steigenden Preise exorbitante Höhen erreichen, bei denen die Anleger ihr Urteilsvermögen verlieren würden.



Schließlich ende die Euphorie mit dem Platzen der Blase, bei dem viele der mitgelaufenen Anleger tragische Verluste erleiden würden. Dennoch würden diese Menschen anschließend mit ihrer Herde weiter laufen und alle gleichzeitig ihre plötzlich an Wert verlierenden Anlagen abstoßen, weil sie Angst hätten, noch mehr Verluste einzufahren. Das Herdenverhalten der Anleger führe ungewollt zu den Todsünden der Geldanlage: Teuer kaufen und billig verkaufen. Ein Phänomen, das auch in der Rally der letzten Monate sowie in dem Abschwung Anfang Februar zu beobachten gewesen sei.



Zwei weitere Faktoren aus der verhaltensorientierten Finanzmarkttheorie, die jüngst vielen Anlegern zum Verhängnis geworden seien, seien der so genannte Framing-Effekt und der Rückschaufehler. Beim Framing-Effekt handle es sich um eine kurzsichtige Verhaltensweise von Anlegern, die ihre Anlageentscheidungen auf Grundlage selektiver Faktoren treffen würden, ohne die Perspektive ihres Gesamtportfolios zu berücksichtigen. Dies könne dazu führen, dass sich Anleger auf die Gewinne und Verluste einzelner Aktien oder bestimmter Anlageklassen konzentrieren würden, statt die Gesamtleistung ihrer Portfolios im Blick zu behalten. Anleger, die für den Framing-Effekt anfällig seien, würden unter Umständen zu stark oder impulsiv auf kurzzeitige Verluste oder Gewinne bei Wertpapieren reagieren, deren Bedeutung innerhalb des Gesamtportfolios gering sei. (Ausgabe 74 vom März 2018) (06.03.2018/ac/a/m)







