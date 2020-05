Obwohl die Analysten mittelfristig eine Erholung der Ölpreise bei einer Normalisierung der Nachfrage erwarten würden, würden sie die aktuelle Preisentwicklung mit Skepsis betrachten. Der Ölmarkt befinde sich fundamental weiterhin in einer dramatischen Schieflage. Eine Orientierung biete die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem aktuellen Monatsbericht. Die Agentur sehe die tägliche Ölnachfrage im Mai um rund 26 Mio. Barrel pro Tag und im Juni um rund 15 Mio. bpd unter Normalniveau. Im Vergleich zum geschätzten Nachfrageverlust von 29 Mio. bpd im April impliziere dies zwar eine merkliche rasche Erholung, an ernsten Lagerknappheiten würden das jedoch nichts ändern.



Die vom vergangenem Freitag bis Ende Juni greifenden Fördermengenkürzungen der OPEC+ i.H.v. 9,7 Mio. bpd sowie weitere Angebotsverluste in nonOPEC Förderstaaten würden sich im Mai laut IEA-Erwartungen auf einen Rückgang i.H.v. 12 Mio. bpd summieren. Die aktuell zu ca. 90% ausgelasteten industriellen Rohöl-Lagerkapazitäten müssten sich bei dem resultierenden Angebotsüberschuss von rund 14 Mio. bpd bis Anfang Juni vollständig gefüllt haben.



Einen Vorgeschmack davon, was physische Ölabnahmeverpflichtungen in einer solchen Situation verursachen könnten, hätten die Märkte am 20. April erlebt, als der Preis im WTI-Terminhandel negativ notiert habe. Um Wiederholung zu verhindern, würden große Produzenten und Konsumenten diverse weitere Maßnahmen wie etwa die Öffnung nationaler strategischer Reservekapazitäten, Strafzölle oder Förderstopps erwägen. Die Ölpreise würden in der kurzen Frist mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr volatil bleiben. Die Abwärtsrisiken seien groß. (Ausgabe vom 04.05.2020) (05.05.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Umfeld der globalen Coronakrise verhalten sich die Ölmärkte nach dem historischen Crash im WTI-Terminhandel Mitte April weiterhin sehr volatil, so die Analysten der Nord LB.Vorsichtige Lockerungen der Lock-Down-Maßnahmen in Europa sowie ein geringer als befürchteter Lagermengenaufbau in den USA seien von den krisengeplagten Marktteilnehmern in der Vorwoche äußerst positiv aufgenommen worden und hätten den Ölpreisen zu einer kurzfristigen Rally verholfen. Das Barrel Brent habe am Freitag bei USD 24,99 um rund 13,8% höher als in der Vorwoche geschlossen. WTI habe satte 23,3% zugelegt und zum Handelsschluss bei USD 19,78 pro Fass notiert.