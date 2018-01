Die Gesamtkonstellation spreche in den kommenden Monaten für leicht steigende, im historischen Kontext aber weiterhin niedrige Zinsen. Verzinsliche Anlagen würden somit auch in 2018 nicht zu einer attraktiven Alternative im Vergleich zu Aktien. Allein die Dividendenrendite der DAX-Unternehmen liege derzeit noch bei 2,8%, im EURO STOXX 50 sogar bei 3,3%. Zusammen mit der positiven Konjunktur sei damit die Voraussetzung für weiter steigende Aktienkurse gegeben.



Die deutlich höheren US-Zinsen würden zunächst das weitere Aufwertungspotenzial des Euro begrenzen. Auf der anderen Seite würden ökonomische Aspekte gegen eine stärkere Aufwertung des US-Dollar sprechen. Vor allem sei der Konjunkturzyklus in den USA bereits deutlich älter als in Europa. Die US-Ökonomie wachse seit 2010 durchgehend. Die US-Notenbank FED hebe bereits seit 2015 sukzessive die Leitzinsen an. Beides erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass das US-Wachstum ab 2019 nachlassen könnte. Für 2018 sei daher eine Seitwärtsbewegung des Euro im Vergleich zum US-Dollar innerhalb einer relativ engen Bandbreite anzunehmen.



In Europa würden sich die Marktteilnehmer Anfang 2018 auf die noch ausstehende Regierungsbildung in Deutschland fokussieren. Die Basisannahme der Analysten sei, dass eine Neuwahl vermieden werden könne, also eine (Minderheits-) Regierung in den ersten Wochen des Jahres zustande komme. Da sich im Vorwege nahezu alle Parteien darin einig gewesen seien, Steuern zu senken und Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Digitalisierung vorzunehmen, dürfte dies die deutsche Wirtschaft weiter anfeuern.



"Die Welt wartet nicht aus uns", habe Angela Merkel ihrer Neujahrsansprache gesagt. Richtig, die zeitnahe Bildung einer neuen deutschen Regierung sei zweifellos wünschenswert, um in der laufenden Diskussion über den Umbau der Eurozone ein gewichtiges Wort mitzureden. Bisher hätten sich vor allem Frankreichs Staatspräsident Macron und die Europäische Kommission mit konkreten Plänen dazu geäußert. Es sei davon auszugehen, dass es in 2018 zu weiteren Schritten, wie z.B. der Konkretisierung einer zukünftigen Europäischen Verteidigungsunion kommen werde. Insgesamt sollten diese Entwicklungen die Stabilisierung der Eurozone weiter vorantreiben.



Anfang März stehe dann jedoch mit der Parlamentswahl in Italien möglicherweise eine neue Herausforderung für die Eurozone bevor. Derzeit liege ein Bündnis aus Forza Italia und Lega Nord in den Umfragen vorn. Auf dem zweiten Platz folge die 5-Sterne-Partei Beppe Grillos. Allen gemein sei eine Euro- bzw. europakritische Einstellung. Zwar sei ein tatsächlicher Austritt Italiens aus der Eurozone unwahrscheinlich, Turbulenzen an den Börsen könnten aber trotzdem entstehen.



Zudem könnten geopolitische Aspekte jederzeit für einen zwischenzeitlichen erheblichen Verlust sorgen. Potenzial dafür hätten beispielsweise der Nordkorea- und der Nahost-Konflikt. Auch die derzeitigen Unruhen im Iran könnten über eine Destabilisierung des Landes, möglichen Auswirkungen auf die Golfregion und daraus resultierenden Ölpreissteigerungen für Belastungen an den internationalen Börsen sorgen.



Das aus heutiger Sicht größte Risikopotenzial liege jedoch bei einer Unterschätzung der zu erwartenden Preissteigerungsraten. Die Inflation könnte bis Ende 2019 das Zünglein an der Waage sein. Sollte sie wie erwartet getrieben durch steigende Löhne und Rohstoffpreise sowie steigende Kapazitätsauslastungen nur langsam weiter anziehen, wären keine negativen Auswirkungen auf die Kapitalmärkte zu erwarten. Angesichts der überaus positiven konjunkturellen Entwicklung sei jedoch auch ein - evtl. sogar deutliches - Überschießen über die von EZB und Fed avisierte 2%-Marke nicht auszuschließen. Das würde über stärker steigende Zinsen, teurere Refinanzierungen und höhere Bewertungen nachhaltige negative Auswirkungen auf Aktien, Immobilien und alle anderen im Zuge der Nullzinsphase im Kurs stark angestiegenen Anlageklassen haben.



Aus heutiger Sicht würden die Vorteile der Aktienmärkte gegenüber anderen Anlageklassen jedoch noch sehr schwer wiegen. Für einen länger anhaltenden negativen Trend würden bisher die Argumente fehlen. Eines könnte sich im Laufe von 2018 ergeben, sofern es zu einer allgemeinen Euphorie unter den Marktteilnehmern komme. Die Grundvoraussetzung dafür wäre allerdings zunächst ein sehr heftiger Kursanstieg in kurzer Zeit. Noch nicht ausreichend investierte bzw. bisher skeptische Anleger würden den Eindruck gewinnen, von den stetig steigenden Notierungen nicht ausreichend zu profitieren. Dann werde panisch alles gekauft, was der Markt hergebe.



Die positiven Nachrichten würden die Berichterstattung überwiegen. Die Börse könnte heiß laufen und eine heftigere Korrektur das Ergebnis sein. In 2017 hätten die Kryptowährungen Bitcoin & Co. einen vergleichbaren Verlauf gezeigt. Die gute Nachricht: bis dahin gäbe es noch einige Kursgewinne zu erzielen. (03.01.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das bekannteste deutsche Aktienbarometer, der Standardwerteindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) beendete das Jahr 2017 mit einer Enttäuschung, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.So habe der Schlusskurs mit 12.918 Indexpunkten doch noch unter der viel beachteten Marke von 13.000 Punkten gelegen. Auf Jahressicht sei dies angesichts einer überraschend positiven Wertentwicklung von knapp 13% aber nur ein kleiner Wehrmutstropfen.Da am letzten Handelstag die markttechnisch wichtige Unterstützung bei 12.951 Punkten unterschritten worden sei und die Verluste sich im neuen Jahr zunächst fortsetzten würden, seien die Aussichten kurzfristig nach unten gerichtet. Dabei könnte im Januar die 200-Tageslinie bei rund 12.600 Punkten in den Fokus rücken.Grundsätzlich spreche in 2018 jedoch vieles für weiter steigende Aktienkurse. Vor allem die konjunkturelle Dynamik und die daraus resultierenden steigenden Unternehmensgewinne würden die Notierungen unterstützen. Der IWF habe seine Prognose für das Weltwirtschaftswachstum in 2018 auf 3,6% angehoben. Bemerkenswert sei besonders die außergewöhnliche Breite des Aufschwungs, der fast alle Regionen der Welt mit sich ziehe. Entsprechend würden sich sowohl Unternehmens- als auch Konsumentenstimmungsindices weltweit größtenteils auf expansiven, teilweise sogar auf Rekord-Niveaus befinden. Davon würden insbesondere stark exportorientierte und somit viele deutsche und europäische Unternehmen profitieren.Von dieser Entwicklung und parallel anziehenden Rohstoffpreisen mitgezogen würden auch die Schwellenländer. China dürfte sich zudem nach dem Parteikongress, auf dem der Umbau der Volkswirtschaft von der reinen Exportorientierung vorangetrieben worden sei, weiter stabil zeigen.In den USA unterstütze die kurz vor Jahresschluss endgültig beschlossene Reform der Unternehmensbesteuerung die Börsenentwicklung zusätzlich. Einige Firmen hätten bereits angekündigt, Teile der eingesparten Steuerzahlungen für größere Investitionen zu nutzen oder sogar als Sonderbonifikationen an ihre Mitarbeiter auszuzahlen.Voraussichtlich würden andere Nationen auf die US-Steueroffensive ebenfalls mit Erleichterungen für Unternehmen reagieren, um die Abwanderung von Kapital zu vermeiden. So habe beispielsweise China angekündigt, im Land angefallene Gewinne von ausländischen Unternehmen, die im Land reinvestiert würden, unter bestimmten Bedingungen von Steuerzahlungen zu befreien. Die EU-Finanzminister hätten sich Mitte Dezember hingegen kritisch gegenüber den US-Steuerplänen geäußert, weil sie Verstöße gegen internationale Handelsregeln befürchten würden. Eine konkrete Reaktion stehe indes noch aus.