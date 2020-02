Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Woche begann mit positiven Überraschungen bei den Januar-Einkaufsmanagerindices (Markit) für das Verarbeitende Gewerbe in Italien, Frankreich, Deutschland und der Eurozone, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



In den USA habe der ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe bei 50,9 Punkten gelegen und damit die Expansionsschwelle von 50 übertroffen - was eine steigende Industrieproduktion signalisiere. Unterhalb der Erwartungen hätten hingegen die Werte in China und Japan gelegen. Daran werde der derzeit wesentliche Unsicherheitsfaktor, die weitere Verbreitung des Coronavirus, deutlich. Die bereits absehbare deutliche Konjunkturdelle beim größten Erdölimporteur der Welt im ersten Quartal, habe seit Anfang Januar für einen Preisverfall der Rohölnotierungen um über 20 Prozent auf 54,30 US-Dollar (Brent) gesorgt. Auch die chinesischen Aktienmärkte hätten in den letzten Tagen um bis zu 10 Prozent nachgegeben. Mit steigender Anzahl der Infektionen dürfte die Verunsicherung anhalten - wobei auch zunehmend negative Rückwirkungen auf die Konjunktur in der Eurozone drohen würden. Erst mit fallenden Neuerkrankungen sei mit einer Aufholung aufgeschobener Investitions- und Konsumentscheidungen und mit wieder steigenden Kursen an den internationalen Kapitalmärkten zu rechnen. (04.02.2020/ac/a/m)



