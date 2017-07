Prinzipien des Marktes verstehen

Die richtigen Aktien auswählen

Oft entscheiden sich Einsteiger in die Welt des Börsenhandels dafür, möglichst günstige Einstiegsaktien zu kaufen und vermuten bei stark gefallenen Aktien das größte Potenzial auf Wachstum. Von einer solchen Herangehensweise ist jedoch grundlegend abzuraten. Wenn Aktien starke Kurseinbrüche verzeichnen, hat dies immer seine Gründe. Generell sollte man eher auf starke Aktien setzen, deren Kurs sich in einem Aufwärtstrend befindet. Aktien von großen, international agierenden Unternehmen sind in der Regel ein sicherer Hafen, auch wenn zwischenzeitliche Kursschwankungen dazugehören. Langfristige Aufwärtstrends setzen sich in der Regel mit kleinen Schwankungen fort.







Verluste begrenzen

Um mögliche Verluste bestmöglich zu begrenzen, ist es erforderlich nicht alles Geld in ein Unternehmen zu investieren, sondern das Depot mit Aktien unterschiedlicher Unternehmen zu bestücken. So können Verluste aus einzelnen Werten durch andere Aktien wieder ausgeglichen werden. Sollte sich eine Aktie jedoch gänzlich in eine falsche Richtung entwickeln, so gilt es, sich rechtzeitig von dieser zu trennen.



Was wenn man sich verkalkuliert hat?

Die Gründe dafür, dass man zu viel Kapital in Aktien investiert hat, sind unterschiedlich. Viele neigen dazu bei besonders vielversprechenden Aktien mehr zu kaufen, als es sinnvoll wäre. Warum auch immer man letztlich mehr Geld festgesetzt hat als ursprünglich beabsichtigt, bis zum Verkauf der Aktien steht das investierte Kapital nicht zur Verfügung. Wer seine Aktien vorzeitig verkauft macht mitunter Verluste oder zumindest kaum Gewinne, wer in Aktien investiert, verspricht sich in der Regel jedoch langfristig hohe Renditen. Wenn der Aktienkurs vielversprechend ist und ein Ende des Aufwärtstrends nicht zu erkennen ist, macht es keinen Sinn seine Aktien oder auch nur einen Teil davon zu verkaufen, um sich einen finanziellen Spielraum zu schaffen. Zunächst einmal sollte man prüfen, ob es nicht anders möglich ist, kurzfristig und unkompliziert auf Geldmittel zuzugreifen. Minikredite für 30 Tage können hier ein Helfer in der Not sein.



Kurzfristig finanziellen Spielraum schaffen

Eine Lösung um so entstandene finanzielle Engpässe zu überbrücken, könnten beispielsweise spezielle Minikredite für 30 Tage sein. Im Gegensatz zu regulären Ratenkrediten zeichnen sich Minikredite dadurch aus, dass sie zum einen auf eine Summe bis etwa 3.000 Euro begrenzt sind und die Laufzeit sich auf wenige Monate beschränkt. Die anfallenden Zinsen sind in der Regel niedriger als vergleichbare Dispokredite und zudem nahezu genauso unkompliziert zu beantragen. Ein solcher Minikredit bietet sich immer dann an, wenn auch absehbar ist, dass der Kredit auch innerhalb der Laufzeit getilgt werden kann, um die Lage nicht noch zu verschlimmern.



Insbesondere als Börsenanfänger sollte man prinzipiell eher mit wenig Startkapital einsteigen, da sich die meisten Verluste aufgrund von Unwissenheit und fehlender Erfahrung in der Anfangsphase ergeben. Ein zu hoher Anlagebetrag erzeugt zudem einen hohen Druck und ist daher anfänglich kontraproduktiv. Im Idealfall investiert man ohnehin nur frei verfügbares Kapital, welches nicht für zukünftige Investitionen vorgesehen ist. (18.07.2017/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Es ist gar nicht so lange her, da konnten Anleger, welche ihr Geld mit einer guten Rendite investieren wollten, mit der Möglichkeit flexibel auf dieses zugreifen zu können, zu Produkten wie Tagesgeldkonten greifen. Die Niedrigzinsen der EZB haben diese Anlageform jedoch unattraktiv gemacht und so müssen Anleger heute meist auf Investitionen umsatteln, bei denen das Geld zumindest für eine gewisse Zeit nicht als Barmittel zur Verfügung steht. Mehr und mehr private Anleger setzten dabei auf Aktien, doch ohne ausreichende Marktkenntnis kann das schnell zum Glücksspiel werden. Welche Aktien sind vielversprechend? Wie viel Geld sollte man insgesamt investieren? Wie viele Aktien sollten ins Depot mit aufgenommen werden? Wann ist der beste Zeitpunkt zum Kaufen? All diese Fragen sollten geklärt sein, möglichst bevor man ein Depot eröffnet.Beim Handel mit Aktien oder anderen Anlageprodukten ist das Kapital gebunden und steht somit nicht mehr für andere Lebenslagen zur Verfügung. So manch einer verkalkuliert sich schnell und legt mehr Geld an der Börse "fest", als er eigentlich hätte sollen. Aktien sollte man im Normalfall nur dann wieder verkaufen, wenn sie besser stehen als am Tag des Kaufs. Viele kommen daher aufgrund ihrer Börsenaktivitäten mal in einen finanziellen Engpass für ihre Alltagsgeschäfte. Gerade Anfänger mache den Fehler mehr Geld in Aktien zu investieren, als sie eigentlich könnten. Was sollte man also beachten, wenn es darum geht, sein Geld sinnvoll in Aktien anzulegen?Zunächst einmal gilt es, die grundlegenden Prinzipien des Aktienmarkts und den verschiedenen Anlagestrategien zu verstehen. Aktien gelten nicht zu Unrecht als eine der attraktivsten Anlageformen in Bezug auf die zu erzielende Rendite. Im Durchschnitt liegt diese mit 5,5 % Rendite pro Jahr noch vor Staatsanleihen (1,4%) und Gold (1%). Die aktuelle Zinspolitik der EZB macht andere Anlageformen nicht wirklich konkurrenzfähig zu Aktien. Doch um auch erfolgreich in den Aktienhandel einzusteigen, sollte man gewisse Dinge beachten.