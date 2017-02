Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Allianz-Lebensversicherungs-AG muss den Widerruf eines Kreditnehmers auch noch nach fast 9 Jahren akzeptieren, so die Nieding + Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die von der Allianz Lebensversicherung genutzte Widerrufsbelehrung enthält bezüglich des Fristbeginns lediglich den Hinweis, die Frist beginne "frühestens mit Erhalt dieser Belehrung". "Damit ist nicht klar, wenn die Frist denn nun genau anfängt. Und das ist zu wenig", erläutert der Fachanwalt für Kapitalanlagerecht. Das Urteil stellt klar, dass die Darlehensverträge des Nieding+Barth-Mandanten, nachdem keine wirksame Widerrufsbelehrung erteilt wurde, "innerhalb offener Frist wirksam widerrufen" werden konnten."Die Entscheidung der Stuttgarter Richter zeigt einmal mehr, wie lohnend es für Kreditnehmer sein kann, ihre Darlehensverträge mit Blick auf die Widerrufsbelehrung juristisch prüfen zu lassen", sagt Lang. "Das gilt auch heute noch für ab dem 11. Juni 2010 geschlossene Darlehensverträge, denn diese sind vom auf Wunsch der Banken vom Bundestag am 18. Februar 2016 beschlossenen Wegfall des sogenannten ewigen Widerrufs nicht betroffen. Schließlich hat man so die Chance, ohne Zahlung einer hohen Vorfälligkeitsentschädigung, aus einem sehr viel höher verzinsten Kredit herauszukommen und von den zur Zeit niedrigen Zinsen zu profitieren", erläutert Lang. (15.02.2017/ac/a/m)