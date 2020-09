Niedrigzinsen sind eine Herausforderung für Sparer

Ein Anlageportfolio hilft gegen Niedrigzinsen

Bitcoin als Bestandteil eines diversifizierten Portfolios

Doch lohnt sich ein Investment in Kryptowährungen auch noch im Jahr 2020? Zudem stellt sich die Frage, wie hoch man Kryptowährungen im eigenen Portfolio gewichten sollte. Hierauf gibt es keine pauschale Antwort, denn die richtige Gewichtung von risikoreichen Anlagen schwankt basierend auf den individuellen Gegebenheiten. Wer erst mit 50 Jahren mit dem Aufbau einer Altersvorsorge beginnt, sollte nicht sein gesamtes Kapital in riskante Anlageklassen investieren.



Stattdessen sollte der Fokus einer dem Vermögenserhalt liegen. Ein hoher Anteil an festverzinslichen Anleihen ist hier ein etablierter Ansatz. Jüngere Anleger, die erst mit dem Vermögensaufbau beginnen, können allerdings mehr Volatilität vertragen. Natürlich gibt es auch Anleger, die komplett in Kryptowährungen investieren. Diese sollten allerdings auch mit den Marktschwankungen leben können - Schwankungen von mehr als 20% pro Tag sind keine Seltenheit. Insbesondere Bitcoin gilt unter Anlegern als eine Art digitaler Goldstandard. Doch welche Gründe sprechen eigentlich für das Bitcoin Kaufen?



Im Grunde lassen sich hier einige Gründe aufführen. Einer der wichtigsten ist jedoch das Potenzial der dezentralen Digitalwährung.

Bitcoin kaufen - eine gute Möglichkeit um vom Potenzial zu profitieren

Bitcoin hat zwar bereits in den vergangenen Jahren eine phänomenale Wertentwicklung erlebt, doch ähnlich wie bei Gold ist die verfügbare Menge an Bitcoin streng limitiert. Die zugrundeliegende Blockchain kann maximal 21.000.000 Bitcoin umfassen.



Dementsprechend ist die Coin sehr selten. Außerdem funktioniert eine Blockchain ohne das Zutun von Banken oder Staaten. Folglich validiert die Community die Transaktionen. Die Rede ist vom Mining. Transaktionen, die im Netzwerk getätigt werden, müssen in Blöcke geschrieben und validiert werden. Hierfür müssen die Miner komplexe mathematische Gleichungen lösen. Im Endeffekt werden die Transaktionen in einen Block geschrieben und über das gesamte Netzwerk verteilt. Eine Manipulation dieser Transaktionen ist aufgrund der Transparenz und der Nachvollziehbarkeit nicht möglich.



Als Belohnung erhalten die Miner Bitcoin (BTC). Diese BTC-Belohnung sinkt mit der Zeit und auch das Mining wird immer schwieriger. Dementsprechend muss der Preis von BTC steigen, um die anfallenden Kosten aufseiten der Miner zu decken. Für das Mining ist teure und leistungsfähige Hardware notwendig.



Auch verschiedene Bewertungsmodelle, etwa das Stock-to-Flow-Modell, sehen eine Preissteigerung von Bitcoin voraus. Experten erwarten Kurse von mehr als 50.000 US-Dollar. Einige Analysten gehen langfristig auch von noch höheren Preisen aus.



Dementsprechend liegt das Verlustrisiko bei rund 10.000 US-Dollar für einen BTC, während das Kurspotential ein Vielfaches beträgt. Folglich ist eine Beimischung von Bitcoin eine gute Möglichkeit, um die Rendite eines Portfolios zu steigern. Eine Besonderheit von Kryptowährungen wie Bitcoin ist jedoch deren Handelsplatz. Kryptowährungen sind nicht an klassischen Börsen handelbar. Stattdessen können Anleger über Kryptobörsen in Kryptowährungen investieren.



Fazit: Kryptowährungen können die Performance eines Portfolios verbessern

Wer in Kryptowährungen investiert, muss mit einer hohen Volatilität rechnen. Allerdings haben Kryptowährungen als junge Anlageklasse auch ein sehr hohes Kurspotenzial. Somit kann es sinnvoll sein, einen fixen Anteil des Portfolios in Kryptowährungen zu investieren. Dieser Anteil sollte jedoch abhängig vom Alter gewählt werden. Besonders junge Anleger können einen größeren Anteil Ihres Vermögens in Kryptowährungen investieren. Ältere Anleger sollten stattdessen den Fokus auf den Vermögenserhalt legen.



Wer lange genug investiert ist, dürfte jedoch auch in den kommenden Jahren eine gute Rendite erzielen. Eine gute Möglichkeit, um das Risiko zu reduzieren, ist ein gewichteter Einstieg. Hierfür können Anleger einen fixen monatlichen Betrag in Kryptowährungen investieren und somit von einem durchschnittlichen Kaufkurs profitieren. (30.09.2020/ac/a/m)









