Kurzfristig sei eine neuerliche Abwärtskorrektur nicht auszuschließen: Die US-Wirtschaftsdaten dürften vorerst noch stark bleiben, was zusammen mit einer Stabilisierung der Finanzmärkte der US-Notenbank Luft für eine nochmalige US-Leitzinsanhebung geben könnte (oder zumindest Spekulation darauf auslöse). Unabhängig von solchen kurzfristigen Schwankungen sei auf Jahressicht die Chance auf einen neuen Aufwärtstrend für Gold aber überdurchschnittlich hoch: Denn für das Jahr 2020 würden die Analysten der RBI einen deutlichen Rückgang der US-Konjunktur erwarten, der in H2 2020 sogar US-Zinssenkungen notwendig machen dürfte. Zusammen mit deutlich fallenden (Real-)Zinsen und stark steigender Risikoaversion (wie in solchen Phasen praktisch unvermeidbar) würde 2020 damit ein ideales Umfeld für Gold bieten, weswegen die Analysten auf Sicht (Ende) 2020 Werte von rund USD 1.600 bis 1.700/Unze für realistisch halten würden.



Der Weg dahin dürfte zwar äußerst volatil bleiben, Gold könnte aber in den nächsten zwei Jahren wieder eine interessante Assetklasse werden. Denn in einem Umfeld, in dem viele andere Anlageklassen unter Druck kämen, dürfte Gold - vor allem in USD gemessen - dann für einige Zeit stark positive Preiszuwächse verbuchen und damit gut als negativ korrelierte Beimischung geeignet sein.



Insofern dürfte Gold auf Sicht der nächsten zwei Jahre eine gute Absicherung/Veranlagungsbeimischung für jene sein, die unseren US-Konjunkturpessimismus für 2020 teilen, so die Analysten der RBI. Auf Euro-Basis dürfte der Goldpreisanstieg allerdings deutlich geringer ausfallen, da man zeitgleich (bis 2020) auch eine deutliche Abwertung des USD zum Euro erwarte (rund 10%). In diesem Fall würden Goldzertifikate, die die Entwicklung des USD-Goldpreises abbilden und in Euro absichern würden, auf Euro-Basis eine bessere Wertentwicklung erzielen. (Ausgabe 2. Quartal 2019) (03.04.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Goldpreis in Q2 und Q3 durch den kräftig aufwertenden USD und steigende US-(Real-)Zinsen stark unter Druck gekommen war, drehte sich das Bild in Q4 wie erwartet völlig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zuerst durch den globalen Aktienmarkteinbruch (Anstieg der Risikoaversion) und vor allem durch das anschließende völlige Auspreisen weiterer US-Zinsanhebungen habe der Goldpreis beträchtlichen Rückenwind bekommen. Unser bullishes Quartalsziel wurde in kürzester Zeit übertroffen, und selbst das neue, nach oben revidierte Ziel von USD 1.360 wurde Ende Februar mit USD 1.347 bereits fast erreicht, so die Analysten der RBI. Der Goldpreis bewege sich damit wieder auf Niveaus, an denen er seit 2014 bereits viele Male gescheitert sei und stehe damit am Scheideweg.