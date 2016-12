Hannover (www.aktiencheck.de) - Im 3. Quartal wies die kanadische Wirtschaft mit annualisierten 3,5% Q/Q das stärkste Wachstum seit zwei Jahren auf, berichten die Analysten der Nord LB.Trotz des zuletzt anziehenden Ölpreises und der unterstützenden Fiskalpolitik Justin Trudeaus als Positivfaktoren würden die Aussichten für Kanada unsicher bleiben: 75% der Exporte würden in die USA gehen, wo der zukünftige Präsident Donald Trump mit einer einerseits zur erwartenden expansiven Fiskalpolitik aber andererseits möglichen Handelsfriktionen für die kanadische Wirtschaft gegenläufige Signale sende.Zudem könnten die auch oberhalb der großen Seen mittlerweile zu verzeichnenden anziehenden Renditen zu einer gewissen Konsum- und Investitionszurückhaltung beitragen. In diesem Umfeld werde die Bank of Canada weiter den Leitzins unverändert lassen. Entsprechend dürften die Kapitalmarktzinsen nahe dem zuletzt gestiegenen Niveau bleiben. Der Loonie sollte im Zuge des auseinander laufenden Zinsspreads moderat abwerten. (Ausgabe Januar 2017) (21.12.2016/ac/a/m)