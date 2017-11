Linz (www.aktiencheck.de) - Kanada ist die elftgrößte Volkswirtschaft der Erde und besitzt Dank der hohen Vorkommen an Ölsanden die drittgrößten Erdölreserven, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Hier liege auch das größte Risiko für Kanada. Knapp 97% der kanadischen Ölexporte würden in die USA geliefert bzw. seien geliefert worden. Die USA sei durch Fracking und den Investitionen innerhalb der Erdölindustrie weitgehend importunabhängig geworden. Um sich den asiatischen Markt zu erschließen, sei im November 2016 der Bau der "Trans Mountain Pipeline" von Vancouver nach Alberta beschlossen worden. Die Gesamtwirtschaft laufe trotz Abhängigkeit der Rohstoffpreisentwicklung sehr positiv. Das Wachstum für 2017 werde mit 3,0% erwartet. Der Arbeitsmarkt verbessere sich kontinuierlich. Die Prognose für dieses Jahr liege bei 6,4% (von 7,0% im Vorjahr). Aufgrund der positiven Aussichten rechnen wir in den nächsten Wochen mit EUR/CAD (Kanadischer Dollar)-Kursen bis 1,4600, so Oberbank. (08.11.2017/ac/a/m)





