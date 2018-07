Die Unsicherheit darüber, welche Zugeständnisse Großbritannien seinen Partnern (wenn überhaupt) bei den Verhandlungen über den EU-Austritt nächstes Jahr abringen könne, trübe nach wie vor die Stimmung für britische Aktien - obwohl die Gesellschaften im Großen und Ganzen solide Ergebnisse erwirtschaften würden. Stark steigende Erträge dürften in diesem Jahr zu einem zweistelligen Wachstum des Gewinns je Aktie führen. Daher gebe es nach wie vor zahlreiche Anlagechancen bei attraktiv bewerteten, erfolgreichen Unternehmen.



Solange der Ausgang der Brexit-Verhandlungen unklar bleibe, lasse sich kaum vorhersagen, welche Bereiche - positiv oder negativ - am meisten betroffen würden. Vermutlich würden aber die großen, multinationalen Konzerne den Übergang am besten bewältigen, ohne ihre Geschäftsmodelle radikal überdenken zu müssen. Die Aussichten für diese Unternehmen würden in den kommenden Monaten aller Voraussicht nach an die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte gebunden sein und davon abhängen, ob das günstige weltwirtschaftliche Wachstumsklima intakt bleibe.



Weniger scharf sei unterdessen das Bild für kleine und stärker auf den Binnenmarkt ausgerichtete Unternehmen, deren Aktien nach dem Brexit-Referendum zunächst ins Rutschen geraten seien. Deren Ausblick sei angesichts des fragilen Verbrauchervertrauens und der verhaltenen Wachstumsprognosen unverändert trübe. Airbus habe diese Woche gewarnt, dass es im Falle eines harten Brexit möglicherweise seine Präsenz in Großbritannien überdenken werde. Das sei eine alarmierende Meldung für die rund 4.000 kleinen Zulieferer des Luft- und Raumfahrtriesen. Vorausgegangen sei kürzlich die Warnung des Präsidenten der Irischen Zentralbank, dass "einige Sektoren im Verarbeitenden Gewerbe in Großbritannien möglicherweise untergehen werden", falls die Briten die Zollunion verlassen würden.



Gleichwohl würden diese Unternehmen langfristig interessante Anlagechancen bieten. Veränderungen und Disruptionen würden immer auch mit Chancen einhergehen. Wenn die Bereitschaft europäischer Unternehmen sinke, Geschäfte in Großbritannien zu tätigen, könnten dadurch Lücken entstehen, in die auf den Binnenmarkt fokussierte Unternehmen expandieren könnten. Firmen, die diese Trends erkennen und flexibel darauf reagieren würden, würden in diesem Szenario zu den potenziellen Gewinnern zählen.



Bis Klarheit über die Details des Brexit herrsche, werde es voraussichtlich noch einige Turbulenzen am britischen Aktienmarkt geben. So oder so werde Großbritannien auch nach seinem EU-Austritt eine große Volkswirtschaft bleiben, die heimischen Unternehmen genügend Raum biete, um die von der Bevölkerung benötigten Waren und Dienstleistungen zu produzieren. Grobe Verallgemeinerungen über die Aussichten für bestimmte Branchen würden möglicherweise am Kern der Sache vorbeigehen. Anleger müssten vielmehr in der Lage sein, über die aktuellen Turbulenzen hinauszusehen, um solide, gut geführte Firmen zu entdecken, die weiter wachsen und die Märkte für ihre Produkte erweitern könnten - egal ob innerhalb oder außerhalb der EU. (Ausgabe vom 09.07.2018) (11.07.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der Tag des Brexit-Entscheids jährte sich unlängst zum zweiten Mal, so Philip Haworth, Deputy Head of Equities bei Kames Capital.Trotz des bevorstehenden Austritts aus der Europäischen Union biete Großbritannien Chancen für Anleger, seien die Experten des schottischen Vermögensverwalters Kames Capital überzeugt.Nach dem anfänglichen Brexit-Schock im Zuge des Referendums vor zwei Jahren hätten sich britische Aktien wieder erholt und würden seither auf breiter Front fester tendieren. Dies sei jedoch vor dem Hintergrund der Haussephase an den globalen Aktienmärkten zu sehen, in welcher der britische Markt seit Mitte 2016 deutlich den Indices anderer Industrieländer hinterherhinke.