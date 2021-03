Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com (11.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der deutsche Düngemittel- und Industriesalzkonzern K+S habe heute Morgen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Neben Restrukturierungskosten für das zum Verkauf stehende US-Geschäft hätten schwierige Rahmenbedingungen das Ergebnis im Vorjahr belastet.Demnach sei der Umsatz gegenüber dem Jahr 2019 von EUR 4,1 Mrd. auf EUR 3,7 Mrd. und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von EUR 640 Mio. auf EUR 445 Mio. (beide inkl. nicht fortgeführtem Geschäft) gesunken. Für den Umsatz hätten die durchschnittlichen Markterwartungen bei EUR 3,43 Mrd. und für das EBITDA bei EUR 484 Mio. gelegen.Der Ergebnisrückgang sei auf die Kalipreise zurückzuführen, welche sich nach den lange erwarteten Vertragsabschlüssen mit chinesischen Abnehmern schwächer als erwartet erholt hätten und dem milden Winter in Nordamerika und Europa, der sich negativ auf den Auftausalzabsatz ausgewirkt habe sowie auf Einmalkosten in Verbindung mit der Restrukturierung der Verwaltung und Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Verkauf der operativen Einheit Americas.Aufgrund des im Jahr 2020 durch die Wertminderung stark negativen bereinigten Konzernergebnisses nach Steuern von minus EUR 1,8 Mrd., welches auch ohne diese Wertminderung negativ gewesen wäre, werde für das Geschäftsjahr 2020 keine Dividende ausgeschüttet.Ausblick 2021: Seit Jahresbeginn hätten sich die Rahmenbedingungen für das Geschäft von K+S verbessert. Durch den teils deutlichen Anstieg der Preise für Agrarrohstoffe würden sich die Ertragsperspektiven in der Landwirtschaft verbessern, sodass K+S von einer sehr guten Nachfrage nach Kalidüngemitteln und auch einer weiteren Erholung der Preise im laufenden Jahr ausgehe. Aufgrund der winterlichen Witterung zu Jahresbeginn rechne das Unternehmen im ersten Quartal insgesamt mit einer überdurchschnittlichen Nachfrage nach Auftausalz. Insofern rechne K+S für 2021 mit einem EBITDA aus fortgeführter Geschäftstätigkeit zwischen EUR 440 Mio. und EUR 540 Mio. Der Abschluss des Verkaufs des amerikanischen Salzgeschäfts werde spätestens im Sommer erwartet. Mit dem Verkauf rechne K+S rund EUR 2,5 Mrd. zu erlösen, womit man die Verschuldung deutlich reduzieren wolle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity