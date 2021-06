Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (08.06.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von 10,40 Euro auf 12,10 Euro.Die potenziellen zusätzlichen Sanktionen der EU gegen Belarus (Weißrussland) nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeuges in Minsk Ende Mai könnten sich als positiv für den MDAX-Konzern erweisen. Diese würden u.a. auf den Kaliproduzenten Belaruskali (Marktanteil: ca. 16%; weltweit Nummer zwei) abzielen (zum Vergleich K+S-Marktanteil: 9%; Nummer vier). Die Kalipreise seien in einigen Regionen (Europa, Brasilien) seit der letzten Kommentierung des Analysten (vom 18.05.) weiter gestiegen. Zudem notiere die Mehrheit der Agrarrohstoffe auf Mehrjahreshochs, was tendenziell zu einer steigenden Nachfrage nach Düngemitteln führen sollte. Jeder Preisanstieg bei Kali, sei er auch nur temporärer Natur, helfe dem Konzern, seine Bilanz- und Verschuldungskennzahlen zu verbessern.Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. berichtetes EPS 2022e: 0,42 (alt: 0,23) Euro). Die K+S-Aktie sei zwar jüngst deutlich gestiegen (1 Monat: +18%; seit Jahresanfang: +55%), sie notiere aber deutlich unter den durchschnittlichen Kursniveaus der Jahre vor 2020.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von unter 10% lautet das Rating für die K+S-Aktie (KBV 2021e: 0,7; KBV 2022e: 0,7) weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 08.06.2021)Börsenplätze K+S-Aktie: