Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (08.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die über viele Jahre hinweg gebeutelten Aktionäre von K+S seien es derzeit wahre Festwochen. Die Anteile des Düngemittelherstellers würden ihre beeindruckende Rallye weiter fortsetzen. Im heutigen Handel sei dem MDAX-Titel nun auch der Sprung über das bisherige Mehrjahreshoch und damit ein frisches Kaufsignal geglückt.Wie bereits gestern dargestellt, wäre der Weg nach oben für die Aktie nun vorerst frei. Erst im Bereich von 15,50 und 16,70 Euro würden die nächsten ernstzunehmenden Widerstände lauern.Rückenwind würden die Papiere von K+S natürlich in erster Linie nach wie vor von der Rallye am Kalimarkt erhalten. Die Preise für eine Tonne des wichtigen Düngers seien zuletzt in Brasilien und in den USA auf neue Mehrjahreshöchststände geklettert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: