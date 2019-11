Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (21.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Kursverlauf der Aktie des Düngemittel- und Salzherstellers K+S sei in den vergangenen Handelstagen ein einziges Trauerspiel gewesen. Seit der zweiten Prognosesenkung im laufenden Jahr habe der MDAX-Titel rund 20 Prozent an Wert eingebüßt. Nun drohe gar - erstmals seit 2005 - der Rutsch in einstellige Kursregionen.Vor einer Woche sei an dieser Stelle noch auf die möglichen Unterstützungsmarken für die K+S-Aktie hingewiesen worden. Doch weder die Marke von 11,53 Euro noch der Support bei 10,76 Euro hätten auch nur halbwegs Halt geboten. Der Kurs sei nun auf das niedrigste Niveau seit dem Jahre 2005 gefallen. In jenem Jahr hätten die Anteile des Kaliproduzenten auch letztmals im einstelligen Bereich notiert. Es sei angesichts des schwer angeschlagenen Charts nun leider nicht mehr unwahrscheinlich, dass dies nun bald wieder geschehen könnte.Die Experten von J.P. Morgan würden ein derart niedriges Kursniveau indes auch fundamental betrachtet für angebracht halten. So habe deren Analyst Chetan Udeshi seine Empfehlung mit "underweight" bestätigt und das Kursziel von 11,00 auf 9,50 Euro gesenkt. Er erkläre, dass es für die aktuellen Probleme des Konzerns keine rasche Lösung gebe. Zudem rechne er kurzfristig mit einem weiteren Rückgang der ohnehin schon schwachen Kalipreise.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: