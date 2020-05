Börsenplätze K+S-Aktie:



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,794 EUR +0,91% (08.05.2020, 12:39)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,774 EUR +0,07% (08.05.2020, 12:54)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekent sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (08.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Düngemittel- und Salzhersteller K+S habe einige Eckdaten für das erste Quartal heute vorab gemeldet. Umsatz und operativer Gewinn hätten demnach über den Analystenprognosen gelegen. Die Corona-Pandemie belaste den MDAX-Konzern nur leicht. Dennoch halte sich K+S die Möglichkeit eines KfW-Kredits noch offen - weswegen die Dividende deutlich gekappt werde.Anstatt der ursprünglich für 2019 geplanten 0,15 Euro je Aktie solle es nun 0,04 Euro geben. K+S begründe diesen Schritt mit der anhaltenden Unsicherheit durch die Corona-Pandemie: "Die Anpassung der Dividende ist notwendig, um die Förderfähigkeit durch einen staatlich abgesicherten Kredit der KfW für das Unternehmen zu wahren.""Der Aktionär" halte diesen Schritt für sinnvoll, zumal die Bilanz durch den teuren Aufbau der strategisch wichtigen Bethune-Mine sowie die anhaltend niedrigen Kalipreise ohnehin schon etwas geschwächt sei. Vor diesem Hintergrund erscheine eine geringere Ausschüttung angebracht.Der Umsatz habe mit 1,10 Milliarden Euro wegen der niedrigeren Kalipreise unter dem Vorjahresniveau von 1,30 Milliarden Euro gelegen, habe aber die Analystenprognosen von 1,06 Milliarden Euro übertroffen. Beim EBITDA habe K+S mit 201 Millionen Euro ebenfalls über den Markterwartungen (169 Millionen Euro) gelegen. Das Coronavirus habe bei K+S einige Anpassungen im operativen Bereich zur Folge gehabt, habe das Konzernergebnis aber letztlich bisher nur mit etwa zehn Millionen Euro belastet.Die relativ soliden Zahlen in einem sehr schwierigen Marktumfeld seien klar positiv zu werten, die Dividendensenkung keine Überraschung. Die K+S-Aktie bleibe ein heißes Eisen, da die hohe Verschuldung, die anhaltend niedrigen Kalipreise und eine mögliche Kapitalerhöhung ernstzunehmenden Risiken seien.Dennoch können mutige Anleger hier allmählich wieder erste Positionen aufbauen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 4,40 Euro platziert werden. (Analyse vom 08.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link