Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (18.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Das Papier des Kasseler Konzerns gehöre nach anfänglichen Kursverlusten zu den größten Gewinnern auf dem heimischen Kurszettel. Dem Vernehmen nach profitiere die K+S-Aktie vom Produktionsstillstand eines Wettbewerbers. Die Commerzbank verweise auf Medienberichte über einen möglichen Produktionsstillstand in Anlagen der des Dünger-Konkurrenten Belaruskali infolge des politischen Aufstands in dem Land. Das weißrussische Unternehmen stehe für etwa 17% der weltweiten Kaliproduktion. Dauer und Ausmaß der möglichen Proteste und mithin die Folgen für das globale Kaliangebot seien zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber kaum einzuschätzen, so Analyst Michael Schäfer. Die wegen politischer Unruhen in Weißrussland stillstehende Kali-Produktion sei grundsätzlich positiv für die Marktstimmung, so Schäfer. Dies ändere jedoch nichts an seiner vorsichtigen Einschätzung der K+S AG. Er sehe die Aktie daher weiter bei 6 Euro fair bewertet.K+S bleibe ein richtig heißes Eisen, deshalb sollten nach wie vor nur risikobewusste Anleger bei der weiterhin günstig bewerten Aktie einsteigen. Dabei sollte auch unbedingt der Stoppkurs bei 5,50 Euro belassen werden, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze K+S-Aktie:Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:6,528 EUR +6,25% (18.08.2020, 14:10)