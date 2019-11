Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die beiden Kaliriesen Nutrien und Mosaic hätten wegen des anhaltend schwierigem Marktumfelds und des niedrigen Preisniveaus ihre Prognosen für das laufende Jahr gekappt. Dies sei natürlich auch ein erheblicher Belastungsfaktor für die ohnehin schon arg gebeutelte Aktie von K+S. Allerdings schlage sich der MDAX-Titel relativ wacker.Bereits in den vergangenen Wochen habe die Aktie an einer Bodenbildung gearbeitet. Dass nun diese beiden ganz klar negativen Meldungen aus Nordamerika nicht direkt zu einem Abverkauf führen würden, sei definitiv eine positive Entwicklung. Angesichts der sehr niedrigen Bewertung - der K+S-Börsenwert liege mit 2,5 Milliarden Euro weit unter dem zuletzt ausgewiesenen Eigenkapital von 4,4 Milliarden Euro - scheine eine schwache Entwicklung am Kalimarkt offenbar bereits größtenteils eingepreist zu sein.K+S werde am 14. November seine Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Da das Marktumfeld sehr schwierig bleibt und der Chart noch an der Bodenbildung arbeitet, sollten Anleger vorerst weiter die Füße stillhalten und die zweifellos interessante Aktie auf der Watchlist belassen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2019)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:13,035 EUR -1,62% (05.11.2019, 10:18)