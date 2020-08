Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

6,528 EUR +6,25% (18.08.2020, 14:10)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

6,502 EUR +5,90% (18.08.2020, 13:55)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (18.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von 5,50 Euro auf 6,50 Euro.Das Q2-Zahlenwerk sei weniger durch die Covid-19-Pandemie, sondern vielmehr durch die anhaltende Schwäche des Kalimarktes (Preisrückgänge) deutlich belastet worden (Umsatz- und Ergebnisrückgänge auf Konzernebene). Der nach Meinung des Analysten ohnehin schwache Ergebnisausblick (EBITDA) für das Geschäftsjahr 2020 sei modifiziert worden (weiterhin rund 520 Mio. Euro nun aber bereinigt um Restrukturierungskosten (bis zu 40 Mio. Euro)).Es bestehe nun aber mehr Klarheit hinsichtlich der Sonderbelastungen, was Diermeier positiv werte. Die Verschuldungskennzahlen (per 30.06.) hätten sich im Quartalsverlauf weiter verschlechtert und seien nach wie vor stark verbesserungswürdig. Der erfolgreichen Veräußerung der operativen Einheit Americas, die sich in Q2 entgegen den Konzern entwickelt habe (Verbesserungen), komme daher nach Meinung des Analysten eine große Bedeutung zu (Vertragsunterzeichnung nach wie vor in 2020 geplant). Dem positiven Aspekt des Verschuldungsabbaus stehe dann seines Erachtens das risikoreichere Geschäftsmodell (quasi "ein" Rohstoff-Konzern) gegenüber.Der Analyst habe seine Erwartungen angepasst (u.a. berichtetes EPS 2020e: -0,46 (alt: -0,25) Euro; berichtetes EPS 2021e: 0,27 (alt: 0,23) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: