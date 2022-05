Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

30,32 EUR +0,46% (17.05.2022, 09:25)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

30,21 EUR +0,23% (17.05.2022, 09:10)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (17.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Nach der ersten deutlichen Korrektur seit vielen Monaten habe sich die Aktie von K+S nun wieder gefangen und etwas Boden gutmachen können. Rückenwind hätten die Anteilscheine des MDAX -Konzerns aus Kassel jetzt auch in Form positiver Analystenkommentare erhalten. Nun habe sich auch das Analysehaus Stifel optimistisch gezeigt.So würden die Stifel-Experten davon ausgehen, dass die aktuelle Kali-Knappheit auch noch in den Jahren 2023 und 2024 anhalten dürfte. Zwar würden sie dennoch für das kommende Jahr "leichte Preisrückgänge" nicht ausschließen, aber für die K+S-Anteile zuversichtlich gestimmt bleiben. Einer der größten Risikofaktoren sei für die Analysten die ausreichende Versorgung der deutschen Werke mit Energie. Ihr Anlagevotum laute unverändert "buy", das Kursziel sei von 33,00 auf 35,00 Euro angehoben worden.Auch "Der Aktionär" hält die Aktie von K+S immer noch für sehr günstig bewertet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Mutige könnten daher weiterhin auf eine Fortsetzung der Rally spekulieren. Der Stoppkurs könne bei 22,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 17.05.2022)Börsenplätze K+S-Aktie: