XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

18,06 EUR -1,12% (05.10.2018, 15:16)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

18,06 EUR -1,04% (05.10.2018, 15:30)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (05.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Seit dem Jahr 2012 hätten die Düngemittelproduzenten mit stetig sinkenden Preisen für Kali-, Stickstoff- oder Phosphatdünger zu kämpfen gehabt. Nachdem der negative Trend in den letzten Monaten endlich habe gebrochen werden können, bahne sich jetzt für 2019 eine weitere Verbesserung des Marktumfelds an.So hätten den jüngsten Daten von DTN zufolge die Preise für alle acht "Hauptdünger" drei Wochen in Folge steigen können. Zahlreiche Experten würden erwarten, dass der jüngste Preistrend bei Kalidünger weiter anhalten werde. Schon die letzten Verhandlungen mit wichtigen Abnehmerländern wie China und Indien hätten es vermuten lassen.Bereits im August hätten die Kalipreise mit durchschnittlich 354 USD pro Tonne fast 10% über dem Vorjahresniveau von 325 USD gelegen. Für 2019 würden Experten aktuell mit einem weiteren Anstieg bis in den Bereich um 380 USD rechnen.Die K+S-Aktie ist aber wegen der Probleme im operativen Geschäft, der hohen Verschuldung und des trüben Charts aktuell kein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär".(Analyse vom 05.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: