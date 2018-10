Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (10.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Mit dem Wertpapier sei es über Wochen hinweg deutlich bergab gegangen. Letztlich habe es sich wieder etwas stabilisieren können. Nachdem jetzt auch die Experten von equinet die Aktie hochgestuft hätten, würden sich einige Anleger fragen, ob sich jetzt ein Kauf lohne.Laut equinet-Analyst Knud Hinkel könnten die erwartet "desaströsen" Zahlen im Zuge des vorübergehenden Produktionsstopps an zwei deutschen Standorten für Q3 Investoren eine "interessante Einstiegschance" bieten. K+S dürfte in den kommenden Monaten von den aktuell steigenden Kalipreisen profitieren. Daher habe er der Titel von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel liege bei 24,00 Euro."Der Aktionär" bleibe für die K+S-Aktie hingegen weiterhin eher skeptisch gestimmt. Die Probleme an den deutschen Standorten, die hohe Verschuldung und das trübe Chartbild sprechen weiterhin gegen einen Einstieg, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 10.10.2018).Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:18,41 EUR +1,35% (10.10.2018, 10:51)