XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,76 EUR +1,34% (10.09.2020, 15:34)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,75 EUR -0,03% (10.09.2020, 15:47)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (10.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Aktie von K+S könne im heutigen Handel zulegen. Denn der Dünger- und Salzkonzern habe grünes Licht vom Regierungspräsidium Kassel für die Erweiterung seiner Rückstandshalde am Werk Wintershall in Heringen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) erhalten. Dort sollten feste Rückstände aus der Kaliproduktion gelagert werden. K+S habe die Entscheidung des Regierungspräsidiums begrüßt. "Das ist eine wichtige Voraussetzung für die weitere Produktion am Standort Wintershall."Die Erweiterung umfasse eine Fläche von 25,7 Hektar für die Aufschüttung der Rückstände sowie eine 16,3 Hektar große Fläche für einen 100 Meter breiten Schutzstreifen und etwa 1,1 Hektar für ein Haldenwasserbecken. K+S unterhalte an dem Standort bereits eine sehr große Halde, wie der Unternehmenssprecher gesagt habe. Der Planfeststellungsbeschluss für die Erweiterung umfasse nach Angaben des Regierungspräsidiums mehr als 600 Seiten. Mit der Zulassung sei ein "hoch komplexes Verfahren" zeitgerecht zum Abschluss gebracht und zugleich ein "sachgerechter Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie" hergestellt worden, habe es in der Mitteilung geheißen.Die Erweiterung ermögliche bei voller Produktion die Aufhaldung von anfallenden Rückständen bis voraussichtlich 2031, habe das Regierungspräsidium betont. Zum Schutz der Umwelt enthalte der Planfeststellungsbeschluss umfangreiche umweltrechtliche Nebenbestimmungen. An der K+S-Produktion würden direkt 5.300 Arbeitsplätze im hessisch-thüringischen Werra-Gebiet hängen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: