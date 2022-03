Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

27,40 EUR -0,36% (31.03.2022, 08:48)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

27,39 EUR +6,78% (30.03.2022, 17:35)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (31.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Experten würden für die Aktie von K+S mehrheitlich bullish gestimmt bleiben. Besonders zuversichtlich sei bereits seit vielen Monaten Kepler Cheuvreux-Analyst, Christian Faitz. Er habe gestern im Rahmen einer großen Branchenstudie die komplette Chemieindustrie beziehungsweise chemienahe Unternehmen genauer unter die Lupe genommen.Das Ergebnis dürfte den Anteilseignern von K+S gut gefallen. So habe Kepler Cheuvreux das Kursziel für die MDAX -Titel von 36 auf 42 Euro erhöht. Daraus errechne sich ausgehend vom gestrigen Schlusskurs Aufwärtspotenzial von 53 Prozent. Das Anlagevotum sei auf "buy" belassen worden.Wegen der Folgen des Kriegs in der Ukraine habe das Analysehaus die Gewinnschätzungen und Kursziele für BASF & Co zum Teil deutlich gesenkt. Zu den wenigen Gewinnern der Branche zähle Faitz K+S sowie den Stickstoffproduzenten OCI . Die beiden Aktien seien nun seine neuen bevorzugten Werte in diesem Sektor.Wer investiert ist, bleibt dabei (Stopp: 18,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur K+S-Aktie. (Analyse vom 31.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link