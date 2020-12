Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

8,33 EUR +5,93% (07.12.2020, 16:15)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

8,264 EUR +5,17% (07.12.2020, 16:02)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol Deutschland K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (07.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Nachdem der Kurs des Düngemittelkonzerns K+S zuvor über Monate hinweg stetig gesunken sei, präsentiere sich die Aktie nun in blendender Verfassung. Auch im heutigen Handel würden sich die Anteilscheine wieder deutlich verteuern. Dabei gab es einen sehr kritischen Analystenkommentar von der Bank of America, die weiterhin zum Verkauf rät und den fairen Wert lediglich auf 3,90 Euro beziffert.Das Analysehaus Pareto Securities ist indes wesentlich zuversichtlicher gestimmt. So habe Analyst Knud Hinkel das Kursziel für die MDAX-Titel 12,00 auf 10,00 Euro gesenkt. Das Anlagevotum laute unverändert "buy". Hinkel berücksichtige nun die im dritten Quartal verbuchte Milliardenabschreibung und die Veräußerung des amerikanischen Salzgeschäfts. Er habe gelobt, dass dadurch die Nettoverschuldung sinke.Anleger, welche die K+S-Aktie bereits im Depot hätten, würden die Gewinne laufen lassen und den Stoppkurs auf 5,80 Euro nachziehen. Wer bei den MDAX-Titeln noch nicht investiert sei, sollte nun nicht direkt in die aktuelle Fahnenstange hineinkaufen, sondern zunächst eine Korrektur abwarten.