Börsenplätze K+S-Aktie:



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

6,102 EUR +1,94% (02.10.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

6,60 EUR +8,95% (05.10.2020, 08:59)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (05.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Seit vielen Monaten befinde sich die K+S-Aktie auf Talfahrt. Die niedrigen Kalipreise sowie die hohe Verschuldung würden den Marktteilnehmern große Sorgen bereiten. Zumindest das zweite Problem könnte nun bald etwas entschärft werden.So sei der Kasseler Konzern beim geplanten Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts offenbar kurz vor dem Ziel. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg solle die US-Tochter Morton Salt für rund 3 Mrd. USD oder umgerechnet knapp 2,6 Mrd. Euro an die Kissner Group gehen. Die Transaktion könnte bereits in dieser Woche besiegelt und bekanntgegeben werden, habe Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Ein Sprecher von K+S habe dem Bericht zufolge die Informationen nicht kommentieren wollen. Bei Kissner sei zunächst niemand zu erreichen gewesen.K+S habe Morton Salt für rund 1,7 Mrd. USD gekauft und im März angekündigt, die Sparte wegen des hohen Schuldenbergs verkaufen zu wollen. Diesen hätten die Kasseler durch den milliardenteuren Bau eines Kaliwerks in Kanada angehäuft. Der Abbau der Schulden sei auch wegen träger Geschäfte ins Stocken geraten. Unter anderem durch den Verkauf des US-Salzgeschäfts solle die Verschuldung bis Ende 2021 früheren Angaben zufolge um deutlich mehr als 2 Mrd. Euro abgebaut werden.Der bei der Ankündigung umfassender Maßnahmen im Dezember ebenfalls in Betracht gezogene Teilverkauf der Sparte Europa+, zu der auch das neue kanadische Kaliwerk Bethune gehöre, sei damit vom Tisch. Der mögliche Verkauf von Morton Salt könnte den in den vergangenen Monaten stark unter Druck stehenden Aktienkurs etwas stützen. Alleine in diesem Jahr sei der Börsenwert des im MDAX-Konzerns um 45% auf nur noch knapp 1,2 Mrd. Euro gesunken. Zum Vergleich: Im Herbst 2015, als K+S noch im DAX notiert gewesen sei, habe die Marktkapitalisierung noch bei rund 6 Mrd. Euro gelegen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link