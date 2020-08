XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekent sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (13.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF).Die Q2-Zahlen des Kasseler Konzerns seien angesichts des schwierigen Umfelds recht passabel ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Offenbar hätten einige interne Baustellen beseitigt werden können, Belastungen durch die Corona-Krise würden nur eine untergeordnete Rolle spielen und beim Marktumfeld für Kalidünger sollte sich nach Vertragsabschlüssen in China und Indien im weiteren Jahresverlauf eine Entspannung einstellen. Bei der umfangreichen Neuausrichtung des Konzerns einschließlich dem beabsichtigten Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts sehe sich der Vorstand im Plan. Strauß habe auf Basis der jüngsten Zahlen und des unveränderten Managementausblicks nur geringe Anpassungen bei seinen Schätzungen vornehmen müssen und belässt sein Kursziel bei 7 Euro.Da dieses inzwischen aber fast erreicht ist, stuft Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse von kaufen auf "halten" herab. (Analyse vom 13.08.2020)Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat angesichts der konkretisierten Ergebnisprognose sein Kursziel für die K+S-Aktie von 8,50 auf 7 Euro reduziert, seine Kaufempfehlung für das Wertpapier aber in einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt. (Analyse vom 13.08.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der K+S AG: Keine vorhanden.Börsenplätze K+S-Aktie: