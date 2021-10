Börsenplätze K+S-Aktie:



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

13,325 EUR -2,91% (20.10.2021, 15:38)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

13,35 EUR -2,13% (20.10.2021, 15:48)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (20.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Angesichts einer gewissen Unsicherheit hinsichtlich der Unternehmensprognosen hätten Anleger bei den in den letzten Monaten starken Aktien von K+S am Mittwoch weiter Kasse gemacht. So ziehe sich die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks durch K+S und die Remondis-Tochter Remex wegen Bedenken der Wettbewerbshüter hin. Die K+S-Aktie sei am frühen Nachmittag zwischenzeitlich um mehr als drei Prozent gefallen. Für 2021 stehe damit aber bisher immer noch ein Kursplus von über 70 Prozent auf dem Zettel.Die EU-Kartellwächter würden sich laut einer Mitteilung vom Mittwoch weiter wegen einer möglicherweise zu großen Marktmacht bei der Entsorgung giftiger Flugasche sorgen. Die von dem hessischen Düngerkonzern und Remex unterbreiteten Vorschläge hätten nicht ausgereicht, diese zu zerstreuen. Der Fall werde daher an das deutsche Bundeskartellamt weitergereicht, das die Folgen der Marktkonzentration besser beurteilen könne.Sollte die Prüfung nun länger dauern, könnte das Folgen für die Jahresziele von K+S haben. Denn die Prognose eines operativen Ergebnisses von 700 bis 800 Mio. Euro beinhalte einen einmaligen Ertrag von rund 200 Mio. Euro aus der Reks-Gründung. Dem gegenüber stehe jedoch ein zuletzt brummender Düngermarkt, der K+S Rückenwind beschert haben dürfte.Die möglichen Probleme bei der Übernahme sowie der Kursabschlag seien natürlich ärgerlich, aber kein Grund zur Panik. Die Kursentwicklung dürfte bei dem MDAX-Titel zukünftig wohl weiterhin vor allem von den Kalipreisen bestimmt werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link