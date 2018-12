Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

16,27 EUR +4,93% (03.12.2018, 12:05)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (03.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Anteilseigner des Düngemittel- und Salzproduzenten hätten in den letzten Jahren immer wieder mitunter sehr böse Überraschungen schlucken müssen. Nach dem Einstieg eines Investors in der letzten Handelswoche könnten sich Investoren jetzt erneut über eine positive Meldung aus dem Hause K+S freuen. Denn für viele Marktteilnehmer überraschend habe K+S nun seine Gesamtjahresprognose bestätigt. Demnach könne die Kaliproduktion am Werk Werra trotz der Trockenheit weiter fortgesetzt werden. Auch deswegen rechne K+S weiterhin für 2018 mit einem operativen Gewinn 570 bis 630 Mio. Euro. Ebenfalls so kaum erwartet worden sei dieser Satz: "Aus heutiger Sicht sind im ersten Quartal 2019 durch Abbau der Bestände in den Pufferspeichern sogar bei anhaltender Trockenheit Stillstände in der Kaliproduktion am Werk Werra unwahrscheinlich."Im Zuge dieser positiven Überraschung lege das Wertpapier kräftig zu.Nichtsdestotrotz bleibt die K+S-Aktie ein sehr heißes Eisen und für konservative Anleger eher ungeeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2018)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:16,24 EUR +4,74% (03.12.2018, 11:56)