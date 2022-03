Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com (15.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelriesen K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Bereits seit mehreren Monaten gehöre K+S zu den stärksten Aktien im HDAX. Und während es zuletzt bei vielen Highflyern der vergangenen Monate teilweise herbe Korrekturen gegeben habe, seien die Papiere von K+S weiter nach oben gelaufen, da die Kalipreise auf einem hohen Niveau verweilen würden und Agrartitel aktuell ohnehin gesucht seien.Vor diesem Hintergrund habe nun die Baader Bank K+S erneut genauer unter die Lupe genommen. Ergebnis: Analyst Markus Mayer habe die Aktie "add" auf "buy" heraufgestuft. Bemerkenswert: Das Kursziel sei von 20 auf 30 Euro kräftig angehoben worden. Mayer habe betont, dass viele Investoren immer noch das Gewinnpotenzial im aktuellen Marktumfeld erheblich unterschätzen würden. Er habe darauf verwiesen, dass die Sanktionen gegen Russland und Belarus zu Verknappungen auf dem Kalidüngermarkt in Westeuropa und zum Teil auch in Nord- und Südamerika führen würden. Vor diesem Hintergrund rechne er mit nach wie vor hohen Kalipreisen. Deswegen habe die K+S-Aktie immer noch reichlich Luft nach oben.Auch DER AKTIONÄR sehe für den MDAX-Titel weiterhin Luft nach oben. Die Bewertung sei immer noch relativ günstig, die Aussichten gut und das Chartbild bullish. Natürlich besteht bei derartigen Kursverläufen stets die Gefahr von schärferen Korrekturen im Zuge von Gewinnmitnahmen, dennoch können Mutige nach wie vor investiert bleiben und die Rally genießen, so Thorsten Küfner. Der Stopp könne bei 16,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 15.03.2022)Börsenplätze K+S-Aktie: