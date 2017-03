ISIN K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (17.03.2017/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen sein Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von EUR 23,00 auf EUR 24,00.Das Jahr 2016 habe die erwarteten deutlichen Rückgänge beim Umsatz (-17% auf EUR 3,457 Mrd.), operativen Ergebnis EBIT I (-71% auf EUR 229 Mio.) und Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter (-65% auf EUR 174 Mio.) gebracht. Die schwachen Jahreszahlen würden die erheblichen Belastungen durch eine schwächere Kali- und Auftausalznachfrage, niedrigere Kalipreise und Produktionsunterbrechungen am Standort Werra widerspiegeln.Für 2017 habe der Vorstand hingegen deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserungen prognostiziert. Mit Blick auf die Belebung der Kalinachfrage in H2/2016, die Stabilisierung der Kalipreise und den Produktionsanlauf in Kanada sei der Optimismus nachvollziehbar. Nicht auszuschließende Produktionsausfälle am Werk Werra würden aber ein Unsicherheitsfaktor bleiben. Eine mögliche Annäherung von Uralkali und Belaruskali, die jahrelang ein Vermarktungskartell gebildet hätten, dessen Auseinanderbrechen im Jahr 2013 den Weltkalimarkt in heftige Turbulenzen gestürzt sei, könnte die Marktsituation erheblich verbessern.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die K+S-Aktie zunächst weiter mit dem Rating "halten". (Analyse vom 17.03.2017)XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:22,56 EUR -1,64% (17.03.2017, 12:47)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:22,599 EUR -0,72% (17.03.2017, 12:44)