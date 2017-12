ISIN K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (01.12.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktie: Turnaround lässt auf sich warten - AktienanalyseHöhere Düngerpreise haben K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) im dritten Quartal wieder in die schwarzen Zahlen gebracht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unterm Strich habe der DAX-Absteiger zwischen Juli und September 1,5 Mio. Euro verdient. Im Vorjahr habe noch ein Verlust von 27,4 Mio. Euro zu Buche gestanden. Auch das EBIT 1 sei mit 12,3 Mio. Euro wieder in positivem Terrain gelandet - eine echte Überraschung. Denn Analysten hätten erneut mit roten Zahlen gerechnet. Die K+S-Aktie habe dennoch ins Minus gedreht. Am Markt seien vor allem die geringen Produktionsvolumina im neuen Werk in Kanada bemängelt worden.Kurzum: Der Turnaround lasse weiter auf sich warten. Anleger sind daher gut beraten, weiter auf Seitwärtsinvestments zu setzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2017)Börsenplätze K+S-Aktie:19,675 EUR -0,23% (30.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:19,735 EUR +0,11% (30.11.2017, 22:25)