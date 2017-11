ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (05.11.2017/ac/a/d)

Münster (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Kasseler Konzern habe seine Position mit der neuen Mine in Kanada deutlich verbessert. Analysten und Anleger würden jedoch weiter ängstlich auf die Branchenentwicklung schauen. Die jüngste Performance wichtiger Konkurrenten mache allerdings Hoffnung.Insgesamt vermittle die Branche aktuell ein konstruktives Bild, trotz aller Risiken könnte die Talsohle langsam durchschritten sein. Davon sollte auch K+S profitieren. Die K+S-Aktie habe zuletzt den im September erfolgten Ausbruch über den Widerstand bei 20,70 Euro noch einmal getestet und scheine nach oben abzuprallen. Das wäre ein wichtiger Schritt für eine nachhaltige Trendwende, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2017)Börsenplätze K+S-Aktie:21,37 EUR -0,56% (03.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:21,475 EUR -0,28% (03.11.2017, 22:25)