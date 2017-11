Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 24,40 Accumulate equinet Knud Hinkel 13.11.2017 20,00 Sell Baader Bank Markus Mayer 30.10.2017 20,00 Market-perform Bernstein Research Jeremy Redenius 18.10.2017 27,50 Buy Commerzbank Michael Schäfer 12.10.2017 21,00 Underweight J.P. Morgan Martin Evans 10.10.2017 26,00 Buy Société Générale - 10.10.2017 24,00 Kaufen Nord LB Thorsten Strauß 10.10.2017 20,40 Sell Goldman Sachs Stephen Benson 10.10.2017 26,00 Buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 09.10.2017 23,00 Halten Independent Research Bernhard Weininger 09.10.2017 - Halten DZ BANK Heinz Müller 09.10.2017 17,00 Sell Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 28.09.2017

Xetra-Aktienkurs K+S-Aktie:

20,615 EUR -3,19% (13.11.2017, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

20,571 EUR -3,39% (13.11.2017, 19:06)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (14.11.2017/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 27,50 Euro oder 17,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG wird am 15. November ihre Ergebnisse des dritten Quartals 2017 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Commerzbank: Analyst Michael Schäfer hat das Kursziel nach dem jüngsten "unverhältnismäßig hohen" Kursrückgang von 28,00 auf 27,50 Euro gesenkt, aber das "buy"-Rating bestätigt. Die neue Strategie des Dünger- und Salzkonzerns sei transparenter und ziele auf Synergien, bringe aber in Bezug auf den freien Barmittelfluss im kommenden Jahr Enttäuschungen mit sich, schrieb Schäfer in einer Studie vom 12. Oktober.Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S wegen des Risikos weiter fallender Preise auf "sell" belassen. Da es bald zusätzliche Produktionskapazitäten für Kaliumchlorid weltweit gebe, könnte dies weiter auf die Preise für das wichtige Segment des Düngemittel- und Kalisalz-Herstellers drücken, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie vom 30. Oktober. Die bisherige durchschnittliche Gewinnerwartung könnte daher bisher deutlich zu hoch sein. Aus diesem Grund fühle sich Mayer in seiner negativen Einschätzung für die Aktie bestätigt. Das Kursziel habe er bei 20 Euro belassen, das aber ohnehin nur noch knapp unterhalb des aktuellen Niveaus liege.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?Börsenplätze K+S-Aktie: