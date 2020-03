Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 10,70 Neutral UBS AG Andrew Stott 09.03.2020 9,25 Kaufen DZ BANK Axel Herlinghaus 05.03.2020 11,00 Buy Baader Bank Markus Mayer 04.03.2020 6,50 Sell Berenberg Bank Rikin Patel 27.02.2020 7,00 Underperform Credit Suisse Chris Counihan 20.02.2020 14,00 Buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 04.02.2020 11,00 Buy Warburg Research Oliver Schwarz 03.02.2020 10,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 28.01.2020 14,40 Kaufen NORD/LB Thorsten Strauß 21.01.2020 12,20 Halten Independent Research Sven Diermeier 13.12.2019 9,50 Underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 12.12.2019



Börsenplätze K+S-Aktie:



Xetra-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,83 EUR +1,57% (10.03.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,966 EUR +1,98% (10.03.2020, 18:29)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (11.03.2020/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 14,40 Euro oder 6,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG wird am 12. März ihre Ergebnisse zum vierten Quartal 2019 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten von der NORD/LB dem Titel das höchste Kursziel von 14,40 Euro zu, die Einstufung wurde auf "kaufen" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der deutschen Chemiekonzerne dürften die aktuelle Branchenschwäche widerspiegeln, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am 21. Januar vorliegenden Sektorstudie. Da sich die Branchenwerte in den vergangenen zwölf Monaten überdurchschnittlich gut entwickelt und damit von der Geschäftsentwicklung der Unternehmen klar abgekoppelt hätten, habe sich das Risiko von Kursrückschlägen signifikant erhöht.Die Privatbank Berenberg dagegen hat K+S von "hold" auf "sell" zurückgestuft und das Kursziel von 10,00 auf 6,50 Euro reduziert. Eine sinkende Kali-Nachfrage habe bereits im vergangenen Jahr die Erwartungen gedämpft und die Aktie auf Rekordtiefs geschickt, schrieb Analyst Rikin Patel in einer am 27. Februar vorliegenden Studie. Angesichts struktureller Herausforderungen im Kalimarkt dürften die Erwartungen auch 2020/21 weiter sinken. Der Gegenwind für die Gewinnentwicklung werde einen Anstieg des freien Cashflows verhindern. Die Verschuldung bleibe damit hoch und die Bewertung unter Druck.In einer Aktienanalyse vom 5. März hat "Der Aktionär" die K+S-Aktie unter die Lupe genommen. Für das abgelaufene Jahr würden die Analysten im Durchschnitt mit einem Umsatz von 4,13 Milliarden Euro rechnen. Der Nettogewinn pro Aktie dürfte sich auf 0,47 Euro belaufen, was knapp über dem Ergebnis des Jahres 2018 liegen dürfte. Damals habe K+S im Zuge der starken Trockenheit (und dem dadurch bedingten Niedrigwasser) mit Produktionsausfällen zu kämpfen gehabt.Besonders interessieren dürften sich die Marktteilnehmer aber vor allem für das, was K+S-Vorstand, Burkhardt Lohr, für die kommenden Monate erwarte: Wann würden sich die Kalipreise erholen? Wie schätze er die Lage in der Salzsparte ein? Gebe es Fortschritte beim geplanten Schuldenabbau durch die Veräußerung von Teilbereichen? Es dürfte spannend werden, ob es dem K+S-Chef gelinge, die Investoren zu überzeugen, dass der Tiefpunkt bei K+S bereits durschritten oder zumindest bald erreicht sei.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick: