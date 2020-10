XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

65,10 EUR -0,46% (23.10.2020, 16:25)



Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

65,00 EUR -0,76% (23.10.2020, 16:33)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Mehr als 5.500 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 1,1 Mrd. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 150 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps-, Sonnenblumen- und Gemüsesaatgut.



KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr rund 200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.) Weitere Informationen: www.kws.de. https://twitter.com/KWS_Group. (23.10.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Saatzuchtunternehmens KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) von "kaufen" auf "halten" herab.Während das Saatzuchtunternehmen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20 beim Umsatz und bei der EBIT-Marge (bereinigt um Sondereffekte) die Managementprognosen habe übertreffen können, falle der Ausblick für 2020/21 enttäuschend aus. In Aussicht gestellt werde lediglich ein Umsatz auf Vorjahresniveau und eine bereinigte EBIT-Marge sogar leicht darunter. Allerdings habe Finanzchefin Kienle dies als "sehr konservative Prognose" bezeichnet.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, hat seine Prognosen überarbeitet und das Kursziel für die KWS-Aktie entsprechend von EUR 64,00 auf EUR 63,00 leicht reduziert. Da der Kurs als Folge einer guten Performance in den zurückliegenden Monaten dieses Kursziel inzwischen übertreffe, stufe der Analyst die KWS SAAT-Aktie von "kaufen" auf "halten" herunter. (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KWS SAAT-Aktie: