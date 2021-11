XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

75,30 EUR +1,07% (18.11.2021, 09:38)



Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

74,70 EUR -0,27% (18.11.2021, 09:04)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Mehr als 5.500 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 1,1 Mrd. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 150 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps-, Sonnenblumen- und Gemüsesaatgut.



KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr rund 200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.) Weitere Informationen: www.kws.de. https://twitter.com/KWS_Group (18.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Saatzuchtunternehmens KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) unter die Lupe.KWS SAAT sei dank der Nachfrage nach Maissaat in Südamerika mit einem deutlichen Umsatzplus ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz sei im ersten Quartal (bis Ende September) im Jahresvergleich um rund ein Fünftel auf knapp 221 Mio. Euro gestiegen, wie der Saatgutkonzern am Donnerstag bekannt gegeben habe. Anders als vor einem Jahr hätten negative Wechselkurseffekte dieses Mal nur leicht belastet. Vor Zinsen und Steuern sei wie zum Jahresstart üblich ein Verlust angefallen, und zwar in Höhe von gut 42 Mio. Euro nach minus 50,5 Mio. Euro vor einem Jahr.Unter dem Strich habe sich das Minus des im Nebenwerteindex SDAX notierten Unternehmens um rund zehn Prozent auf 43,3 Mio. Euro verbessert. Der Grund für den Verlust: Die Kernmärkte des Saatgutkonzerns lägen auf der Nordhalbkugel und die wesentlichen Umsatztreiber Mais- und Zuckerrübensaat würden erst im Frühjahr ausgebracht. Die Jahresprognosen habe KWS SAAT bestätigt.Der aktuelle Agrarboom spiele KWS SAAT natürlich voll in die Karten. Der Nebenwert bleibt eine attraktive Depotbeimischung für konservative Anleger, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun auf 61,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 18.11.2021)