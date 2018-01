XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

359,50 EUR +2,13% (19.01.2018, 13:18)



Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

356,00 EUR +1,42% (19.01.2018, 12:26)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE:



Die KWS SAAT SE (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. 4.850 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von 1.037 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 113 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt.



Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um Erträge sowie Resistenzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mit 182 Mio. Euro und damit 17 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen: www.kws.de. (19.01.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Trotz schwacher Agrarkonjunktur blieb die KWS SAAT SE (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) auch im abgelaufenen Geschäftsjahr auf Erfolgskurs, wie Thorsten Renner in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" schreibt.Obwohl das Umsatzwachstum im vergangenen Geschäftsjahr im Segment Mais mit 3,8% unter der Erwartung des Managements gelegen habe, sei dem Unternehmen trotzdem eine Verbesserung der Ausgangslage für zukünftige Aktivitäten gelungen. Einen bedeutenden Part würden dabei die strategischen Regionen Argentinien, Brasilien und China einnehmen. Seit dem Einstieg in Brasilien vor rund fünf Jahren habe der Umsatz in diesen Regionen auf mehr als 210 Mio. Euro nahezu verdoppelt werden können.Für den Unternehmenserfolg sei aber auch eine gute Produktversorgung entscheidend. In der Züchtung habe die Gesellschaft in den vergangenen Jahren weitere Fortschritte verzeichnet. Dadurch könnten in den nächsten Jahren Lizenzsorten anderer Züchter durch eigene Sorten ersetzt werden, was der Profitabilität von KWS SAAT weiteres Potenzial eröffne, habe der Vorstandssprecher Dr. Hagen Duenbostel den Aktionären auf der HV angekündigt.Die weltweit zunehmende Digitalisierung mache auch vor dem Saatgutunternehmen nicht halt. Wie der Vorstand im Rahmen der HV bekannt gegeben habe, rücke das Thema im Rahmen der aktuellen strategischen Planung stärker in den Fokus. Dazu habe die Gesellschaft eine kleine Einheit, den Digital Innovation Accelerator, ins Leben gerufen. Diese solle die sich bietenden Möglichkeiten ausloten und mit den betroffenen Abteilungen eine Umsetzung in der Praxis abklären. Die Schwerpunkte der Tätigkeit lägen nach Angabe des Vorstands auf einer besseren Vernetzung der riesigen Datenmengen im Bereich Forschung und Entwicklung sowie der Kommunikation mit den Kunden.Gegenüber dem Vorjahr hätten sich positive Ergebniseinflüsse aus dem Verkauf des Kartoffelgeschäfts und geringeren Wertberichtigungen auf Forderungen ergeben. So sei das EBIT auf 131,6 Mio. Euro geklettert und habe nach Vorstandsaussage auf dem Aktionärstreffen die Erwartungen des Managements übertroffen. Bei einem verbesserten Finanzergebnis habe sich der Jahresüberschuss um 14,5% auf 97,7 Mio. Euro entsprechend einem Ergebnis je Aktie von 14,78 Euro erhöht.Die auf der HV anwesenden Aktionärsvertreter hätten zwar die Dividendenerhöhung um knapp 7% auf 3,20 Euro begrüßt. Angesichts der auf 21,6% gesunkenen Ausschüttungsquote hätten sie aber noch Luft nach oben gesehen. Der Vorstand habe die behutsame Erhöhung der Ausschüttung verteidigt, da zukünftig eine Kürzung der Zahlung auf jeden Fall vermieden werden solle. Für das laufende Jahr habe sich der Vorstand in seinen Ausführungen zurückhaltend gezeigt. Er rechne lediglich mit einem leichten Umsatzplus und einer etwas sinkenden EBIT-Marge. (Ausgabe 1/2018)Börsenplätze KWS SAAT-Aktie: