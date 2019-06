SIX Swiss Exchange-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

58,00 CHF +0,35% (03.06.2019, 10:17)



ISIN KTM Industries-Aktie:

AT0000KTMI02



WKN KTM Industries-Aktie:

A2JKHY



Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

KTMI



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

KTMI



Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (03.06.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI).KTMI & Bajaj würden eine Serienproduktion von Zweirädern mit Elektroantrieb (PTW EV) einleiten: KTM AG entwickle PTW-EV-Plattformen im Leistungsbereich von 3-10kW (48 Volt) für Scooters und (kleine) Mopeds, die unter der Marke KTM & Bajaj verkauft würden. Diese Entwicklung ergänze bestehende Aktivitäten mit Pexco- und Husqvarna-E-Bikes. Die Serienproduktion beginne im GJ22 in Indien. Es seien keine Ziele bekannt gegeben worden.Die Diskussion bezüglich einer Vereinfachung der Eigentümerstruktur der Aktionäre sei auf Eis gelegt worden: Die Übertragung von Bajaj-Anteilen an der KTM AG auf die KTMI, während Pierer Industrie die Kontrollmehrheit behalte, sei eine komplexe Aufgabe und der Analyst sei nicht überrascht, dass die Diskussion vorläufig auf Eis gelegt worden sei. In einem früheren Kommentar (21.03.2019) habe er diese Diskussion begrüßt, weil dies die Eigentümerstruktur (keine Mehrheiten) vereinfachen würde. Da nicht alle Bedingungen bekannt gegeben worden seien, habe er nie eine finanzielle Bewertung erstellt. Er erwarte keine Auswirkungen auf VontE.Europäische und indische Märkte würden sich über den Erwartungen entwickeln: Die Motorradzulassungen seien bereits letzte Woche bekannt gegeben worden. Europa sei um 21% (KTM 22%) und Indien um 30% in Q1/2019 gestiegen. Sonstige Märkte hätten den Erwartungen (Nordamerika -4,5%) entsprochen.KTMI habe heute mehrere neue Zahlen bekannt gegeben. Erstens sehe der Analyst die Vereinbarung zwischen KTMI und Bajaj über die Aufnahme einer gemeinsamen Produktion von Zweirädern mit Elektroantrieb in Indien im GJ22 positiv. Er erwarte mittelfristig keine zusätzlichen Kosten und Investitionen. Zweitens werde die Diskussion über die Aktionärsstruktur zwischen Pierer Industrie und Bajaj auf Eis gelegt, was aber keine Auswirkungen auf die Schätzungen habe. Drittens dürfte die unerwartet hohe Zahl an Registrierungen in Q1/2019 seine Wachstumsschätzungen am oberen Ende der Prognosespanne von KTMI stützen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KTM Industries-Aktie:Xetra-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:52,00 EUR -0,95% (03.06.2019, 10:08)