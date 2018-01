ISIN KTM Industries-Aktie:

AT0000820659



WKN KTM Industries-Aktie:

919331



Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

BFC



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

KTMI



Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (04.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der KTM Industries AG (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI).Die KTM Industries AG halte derzeit 2'977'681 Aktien der Pankl Racing Systems AG. Dies entspreche rund 94,53% des Aktienkapitals und der Stimmrechte.Angebotspreis vorbehaltlich Fairness Opinion: Ziel des Angebots sei der Erwerb von 95.235 Aktien von Pankl (3,02% des Gesamtkapitals), die sich nicht im Besitz der KTM Industries AG oder verbundener Unternehmen befinden würden. Der Angebotspreis werde EUR 42,18 je Aktie betragen.Der Analyst halte dieses Übernahmeangebot für die verbleibenden Aktien der Pankl Racing Systems AG für angemessen, da sich die starke vertikale Integration im operativen Geschäft somit auch in der Organisations- und Aktionärsstruktur widerspiegle.Börsenplätze KTM Industries-Aktie:Tradegate-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:6,32 EUR +0,64% (04.01.2018, 09:00)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:CHF 7,42 +0,82% (04.01.2018, 09:09)