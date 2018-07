SIX Swiss Exchange-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

75,00 CHF 0,00% (04.07.2018, 10:35)



ISIN KTM Industries-Aktie:

AT0000820659



WKN KTM Industries-Aktie:

919331



Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

BFC



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

KTMI



Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (04.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI) weiterhin zu kaufen.Absatzplus von 15% in H1 18 auf 126.800 Stück: KTM habe in H1 18 deutlich mehr Motorräder, insbesondere dank der Einführung von Straßenmodellen der Marke Husqvarna verkauft. Die Straßenmodelle KTM 790 (Zweizylinder-Modelle) hätten ebenfalls in allen Regionen Marktanteile gewinnen können. Spiliopoulos sei von 122.675 Stück (+11%) ausgegangen.Spiliopoulos habe seine Absatzprognose für das Geschäftsjahr 2018 erst kürzlich aufgrund des starken Jahresauftakts heraufgesetzt, trotzdem erscheine die von ihm für das Geschäftsjahr geschätzte Wachstumsrate von 12,2% nun schon wieder konservativ.Mit der erfolgreichen Einführung neuer Straßenmodelle der Marken KTM und Husqvarna feuere der Konzern aus allen Rohren und bleibe auf seinem soliden zweistelligen Wachstumskurs, den der Analyst als nachhaltig einstufe.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt mit Überzeugung sein "buy"-Rating für die KTM Industries-Aktie. Das Kursziel laute CHF 112. (Analyse vom 04.07.2018)Börsenplätze KTM Industries-Aktie:Tradegate-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:64,40 EUR +1,90% (04.07.2018, 09:50)