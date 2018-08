Börsenplätze KSB-Vorzugsaktie:



KSB (ISIN: DE0006292030, WKN: 629203, Ticker-Symbol: KSB3) ist ein führender Anbieter von Pumpen (Umsatzanteil 64%), Armaturen (16%) und zugehörigen Serviceleistungen (20%). KSB-Produkte kommen zum Einsatz, um Flüssigkeiten zu transportieren oder abzusperren (Fluid-Handling). Das 1871 in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) gegründete Unternehmen befindet sich mehrheitlich in Stiftungsbesitz (80% der 0,89 Mio. Stammaktien). Globale Fokusmärkte sind die Industrie (Anteil am Auftragseingang 41%), Energieversorgung (21%) sowie Wasser- und Abwasserwirtschaft (18%). Regionale Fokusmärkte sind der Bergbau in Amerika (12%) und das Baugewerbe in Europa/ Mittlerer Osten (8%). Der Umsatz von zuletzt knapp 2,2 Mrd. EUR wurde mit ca. 15.600 Mitarbeitern in Europa (59%), Amerika/ Ozeanien (18%), Asien (17%) und der Region Mittlerer Osten/ Afrika (6%) erwirtschaftet. (15.08.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - KSB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Per-Ola Hellgren von der LBBW:Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der KSB AG (ISIN: DE0006292030, WKN: 629203, Ticker-Symbol: KSB3) von "kaufen" auf "halten" herunter.Der Umsatz der ersten sechs Monate 2018 sei auf 1.054 Mio. EUR von 1.093 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2017 zurückgegangen. Der Auftragseingang habe sich dabei währungsbereinigt um 6,3% erhöht. Das EBIT sei auf 21,4 Mio. EUR von 57,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum gesunken. Dabei sei allerdings der Ergebnisrückgang maßgeblich auf die im Mai 2018 bekannt gegebene Vorsorge für ein Altprojekt in Großbritannien in Höhe von 25 Mio. EUR zurückzuführen. Der Nettoverlust habe daher -3,8 Mio. EUR nach einem Gewinn von 25,8 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten des Vorjahres betragen.KSB Konzern habe die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 angepasst. Bedingt durch nachteilige Währungseinflüsse gehe der KSB Konzern für das Geschäftsjahr 2018 insgesamt nur noch von einer moderaten Steigerung der Umsatzerlöse aus. Aufgrund der zunehmenden weltwirtschaftlichen und politischen Risiken, etwa in Form der Handelsstreitigkeiten, erwarte der KSB Konzern für das Gesamtjahr 2018 nun ein EBIT erheblich unterhalb des Vorjahrs. Der Analyst habe nun seine Schätzungen entsprechend nach unten angepasst.Auf Grundlage seiner Multiplikatorenanalyse ermittle der Analyst aktuell einen fairen Wert in Höhe von ca. 351 EUR je Vorzugsaktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link