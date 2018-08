Xetra-Aktienkurs KPS-Aktie:

Kurzprofil KPS:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (10.08.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von Analyst Mirko Maier von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) und erhöht das Kursziel von 8,50 auf 10,50 EUR.Erfreuliche Quartalsentwicklung: KPS habe in Q3 des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 (30.09.) mit einem Umsatz von 41,9 Mio. EUR ein erfreuliches Plus von 5,5% yoy erzielen können. Insbesondere neu akquirierte Großprojekte hätten wie auch die erstmalige Berücksichtigung der jüngsten Akquisitionen hierzu beigetragen. Integrationskosten aus den Übernahmen sowie Anlaufverluste aus den neuen Großprojekten würden allerdings noch die Entwicklung des operativen Ergebnisses (EBIT adj.) bremsen, das mit 5,3 Mio. EUR das Vorjahresniveau von 5,9 Mio. EUR nicht habe erreichen können.Jahresprognosen bestätigt: KPS habe sowohl die Jahresprognose für den Umsatz (160 bis 170 Mio. EUR) als auch das operative Ergebnis (Basis EBIT: 16 bis 20 Mio. EUR) bekräftigt. Addiere man bei letzterem aus Vergleichbarkeitsgründen die zu erwartenden M&A-bedingten Abschreibungen hinzu, seien knapp 19 bis 23 Mio. EUR zu erwarten. Angesichts der nach neun Monaten erreichten Umsatz- (130,3 Mio. EUR) und Ertragsgrößen (14,3 Mio. EUR) keine ambitionierten Ziele. Maier habe seine Prognosen angehoben. Die Wachstumsstory von KPS werde durch den verpatzten Einstieg des Großkunden Lidl in den USA nur temporär gebremst. Maier plane ab 2019 wieder mit einer höheren Wachstumsdynamik.Seine höheren bewertungsrelevanten Prognosen würden zu einem primär auf einem DCF-Modell beruhenden höheren Kursziel von 10,50 EUR (bislang: 8,50 EUR) führen. Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die KPS-AKtie. Risiken für die Geschäftsentwicklung sehe er insbesondere in der Abhängigkeit von wenigen Großkunden. (Analyse vom 10.08.2018)Börsenplätze KPS-Aktie: