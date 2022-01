Börsenplätze KPS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs KPS-Aktie:

4,58 EUR +0,88% (31.01.2022, 08:58)



Xetra-Aktienkurs KPS-Aktie:

4,58 EUR +1,78% (31.01.2022, 09:54)



ISIN KPS-Aktie:

DE000A1A6V48



WKN KPS-Aktie:

A1A6V4



Ticker-Symbol KPS-Aktie:

KSC



Kurzprofil KPS:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (31.01.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die KPS-Aktie (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) unter die Lupe.Mit einem kleinen Sprint zum Ende des Geschäftsjahres 2020/21 (per 30.9.) habe KPS die im Sommer reduzierten Ziele bei Umsatz und EBITDA erreicht. Das Management erkenne bereits erste Anzeichen einer Trendwende und wolle im aktuellen Geschäftsjahr 2021/22 zurück auf den Wachstumspfad. Untermauert werde dies mit einem Dividendenvorschlag, der eine Anhebung der Ausschüttung für 2020/21 vorsehe. Gebe es weitere gute Nachrichten bei Vorlage der Q1-Zahlen 2021/22 (10.02.), sei auch eine Trendwende beim Aktienkurs denkbar.Mit einem Umsatz von 158 Mio. Euro und einem Jahresüberschuss von 8,7 Mio. Euro habe KPS die Schätzungen der Experten sogar leicht übertroffen. Während sich die COVID-19-Pandemie spürbar auf das heimische Geschäft ausgewirkt habe, habe der Auslandsumsatz um über 9% zugelegt und habe nun einen Anteil von 49,8% an den gesamten Konzernerlösen. Treiber der erfreulichen Entwicklung seien die E-Commerce- und Omnichannel-Lösungen von KPS gewesen. Damit zeige die in den vergangenen Jahren forcierte Auslandsexpansion mittlerweile ihre Wirkung. Demnach solle im aktuellen Geschäftsjahr 2021/22 der Umsatz wieder "im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich" zulegen. Beim EBITDA solle mindestens der Vorjahreswert von 21,6 Mio. Euro erreicht werden.Das höre sich zunächst mager an. Bei deutlich sinkenden Abschreibungen im Rahmen der Akquisitionstätigkeit dürfte dann unter dem Strich aber mehr hängen bleiben. Dabei stütze sich die Spekulation der Experten auf die Tatsache, dass das Gros der Zukäufe bereits abgeschlossen sei und bei einer gleichzeitigen Normalisierung der Pandemie-Lage geringere Abschreibungen auf Auftragsbestand, Kundenbeziehungen und Nutzungsrechte der Zukäufe vorzunehmen seien. Die Experten würden daher für 2021/22 einen Anstieg beim Nettogewinn um rund 21% auf 10,5 Mio. Euro schätzen. Das entspreche wiederum einer Nettomarge von 6,2%, was den Experten durchaus machbar erscheine. Denn: Bereits im Jahr 2020/21 sei eine Margensteigerung auf 5,5% (GJ 2019/20: 4,9%) gelungen und im "Vor-Corona-Jahr" 2018/19 habe die Netto-Rendite sogar bei fast 6,8% gelegen.Die Experten von "Der Anlegerbrief" warten zunächst die Zahlen für Q1 2021/22 noch ab. (Ausgabe 3 vom 29.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link