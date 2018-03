Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze KPS-Aktie:



Xetra-Aktienkurs KPS-Aktie:

9,97 EUR +4,51% (05.03.2018, 10:58)



Tradegate-Aktienkurs KPS-Aktie:

9,98 EUR +3,74% (05.03.2018, 11:24)



ISIN KPS-Aktie:

DE000A1A6V48



WKN KPS-Aktie:

A1A6V4



Ticker-Symbol KPS-Aktie:

KSC



Kurzprofil KPS:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (05.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Matthias Greiffenberger von der GBC AG:Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) zu kaufen.Die KPS AG sei die europaweit führende Transformationsberatung für Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit auf den Kunden ausrichten und innovative digitale Prozesse und Technologien implementieren möchten. KPS betrachte Unternehmen ganzheitlich und verbinde die Warenwirtschaft mit B2B- und B2C-Prozessen des eCommerce und kundenorientierten Marketing- & Sales-Prozessen. Die KPS Rapid-Transformation Methode beschleunige Projektinitiativen um bis zu 50 Prozent. KPS sei Teil eines erfolgreichen Partnernetzwerkes und unter anderem SAP Gold Partner, SAP Hybris Platinum, Adobe Business, Intershop Premium, SAP ARIBA sowie SAP Concur Customer Implementation Partner. Mit rund 1.000 Beratern in zwölf Ländern baue KPS durch richtungsweisende Projekte im digitalen und technologischen Wandel seine Marktposition global kontinuierlich aus.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 habe die KPS AG die Umsatzerlöse um 10,6% auf 160,30 Mio. EUR (VJ: 144,93 Mio. EUR) steigern können. Damit sei die unternehmenseigene Prognose von 160 Mio. EUR leicht übertroffen worden, jedoch habe das Umsatzniveau leicht unter den Analystenerwartungen von 164,24 Mio. EUR gelegen. Gleichsam habe auch das EBIT um 11,2% auf 24,76 Mio. EUR (VJ: 22,26 Mio. EUR) gesteigert werden können, was zu einer leichten Margenverbesserung geführt habe. Somit habe das Unternehmen eine EBIT-Marge von 15,4% erzielt, welche weiterhin deutlich über dem Branchenschnitt liege.Das 1. Quartal 2017/18 habe sich erwartungsgemäß entwickelt und entsprechend seien geringere Umsatz- und Ergebnisniveaus erreicht worden. Der Umsatz habe sich um 5,5% auf 38,10 Mio. EUR reduziert (VJ: 40,30 Mio. EUR) und das EBIT habe sich um 51,6% auf 3,10 Mio. EUR verringert (VJ: 6,40 Mio. EUR). Hintergrund des schwächeren Ergebnisses seien vornehmlich Kosten für Projektakquisitionen gewesen, welche sich zukünftig überproportional positiv auf die Unternehmensentwicklung auswirken sollten. Im Zuge der Quartalszahlen sei die Prognose für das laufende Geschäftsjahr nochmals bestätigt worden, entsprechend würden für die kommenden Quartale deutlich höhere Ergebnisniveaus erwartet.Für das kommende Geschäftsjahr 2017/18 habe die KPS AG eine vergleichsweise verhaltene Prognose von 160 bis 170 Mio. EUR Umsatz bei einem EBIT in Höhe von 23 bis 26 Mio. EUR veröffentlicht. Hintergrund dieser Zurückhaltung sei zum einen die Projektverschiebung eines Großkunden und zum anderen eine unpassende Fakturierung der langen Projektzyklen. In der Regel würden sich die Projekte der KPS auf 18 bis 24 Monate belaufen. Durch die langen Projektlaufzeiten könne es zu ungleichmäßigen Wellen im Umsatz kommen. Diese Umsatzwellen seien ersichtlich auf Quartalsebene, aber seien auch deutlich im Gesamtjahrestrend geworden. Dennoch sei der Analyst weiterhin von der langfristigen Wachstumsstory der KPS AG überzeugt.Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung gehe Greiffenberger davon aus, dass der Investment-Case KPS weiterhin bestehe. Durch den Megatrend der Digitalisierung herrsche eine rege Nachfrage nach digitaler Transformation und KPS könne dieses Feld als europäischer Marktführer im Bereich Handel- und Logistik bedienen. Dies zeige sich auch durch die nahezu 100%ige Auslastung der Beratungsmannschaft. Gleichzeitig sollte es zu einer mittel- bis langfristigen Margenausdehnung durch die Umstellung auf eigene Berater kommen. In Kombination mit der Industrialisierung des Beratungsansatzes gehe der Analyst davon aus, dass das langfristige Ziel der EBIT-Marge über 16,0% durchaus erreichbar sei.Auf Basis seines DCF-Modells hat Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, ein Kursziel in Höhe von 16,60 EUR je Aktie ermittelt und vergibt das Rating "kaufen". (Analyse vom 02.03.2018)