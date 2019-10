Börsenplätze KION-Aktie:



XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

57,94 EUR +9,07% (24.10.2019, 15:13)



Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

57,90 EUR +9,00% (24.10.2019, 14:56)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (24.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gabelstapler-Hersteller KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) unter die LupeAllen Konjunktursorgen zum Trotz habe KION bei Auftragseingang, Umsatz und operativem Ergebnis die Erwartungen übertreffen. Der Konzern profitiere vor allem vom zunehmenden Online-Handel und dem damit steigenden Trend zur Automatisierung. Die anhaltende Schwäche im Markt für Flurförderzeuge rücke in den Hintergrund. Die Jahresprognosen seien nach dem dritten Quartal bestätigt worden. Ähnlich wie Daimler und Tesla starte auch diese Aktie nach den Zahlen durch.Der Markt für Flurförderzeuge bleibe angesichts der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und konjunktureller Unsicherheiten zwar schwierig. Der Trend zu Lagerautomatisierung sowie Lösungen für Sortierung und automatisiertem Warentransport halte dagegen weiterhin an und habe zu einer hohen Nachfrage geführt. Nachdem die Auftragseingänge bei KION im zweiten Quartal rückläufig gewesen seien, würden die Kunden jetzt wieder mehr Geld ausgeben und in den Ausbau und die Optimierung ihrer Lager- und Logistikkapazitäten investieren. Der Auftragseingang im gesamten Konzern sei im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um rund 13 Prozent auf 2,338 Milliarden Euro gestiegen."Wir haben in den ersten drei Quartalen 2019 ein deutliches Umsatzwachstum und ein sehr gutes operatives Ergebnis erzielt, zu dem beide operativen Segmente beigetragen haben", habe Vorstand Gordon Riske gesagt. "Die guten Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres zeigen, dass die KION Group auch in einem uneinheitlichen Marktumfeld weiterhin auf Kurs und die Widerstandsfähigkeit der Gruppe deutlich gestärkt ist."Der zwischen Januar und September erzielte Umsatz sei kräftig um 13,1 Prozent auf 6,524 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen. Das bereinigte EBIT habe sich im Neun-Monats-Zeitraum spürbar um 16,2 Prozent auf 624,7 Millionen Euro erhöht. Die bereinigte EBIT-Marge habe sich daher von 9,3 Prozent auf 9,6 Prozent verbessert.Das Zahlenwerk samt Ausblick erfreue die Anleger: Die Aktie schnelle auf den höchsten Stand seit Anfang Mai - und kratze wieder an der 60-Euro-Marke.Investierte Anleger nutzen den Kurssprung, bei der "Aktionär"-Altempfehlung erste Gewinne einzustreichen, so Michael Schröder. (Analyse vom 24.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link